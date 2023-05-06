Чилуэлл рискует пропустить остаток сезона

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра.

Чилуэлл вышел в стартовом составе "Челси" на победный матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу (1:3), однако на 74-й минуте в безобидной ситуации, во время рывка по флангу, Бен травмировался.



Бен незамедлительно дал сигнал скамейке "Челси", после чего был заменен наставником "синих" Фрэнком Лэмпардом на Сесара Аспиликуэту.



В этом сезоне "Челси" остается сыграть четыре матча, и высока вероятность, что Чилуэлл пропустит их все.



"Это задняя поверхность бедра. Мы пока не знаем, насколько это серьезно. Когда получаешь травму задней поверхности бедра на данной стадии сезона, это очевидным образом вызывает опасения, что игрок пропустит оставшиеся матчи", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.