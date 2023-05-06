Гвардиола возмущен тем, что Гюндоган исполнил пенальти вместо Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возмутился тем, что его нападающий Эрлинг Холанд уступил право исполнять пенальти Илкаю Гюндогану в матче против "Лидса".

Дубль Гюндогана в первые полчаса субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад" позволил "Сити" в дальнейшем играть расслабленно.



Игра всколыхнулась лишь в концовке, когда Гюндоган не смог реализовал заработанный Филом Фоденом пенальти, пробив в штангу, а "Лидс" сразу же ответил на это своим голом, осложнив заключительные минуты для соперника.



И хотя "горожане" одержали победу 2:1, Гвардиола остался недоволен тем, что игроки ослушались установленных порядков.



"Игра еще не была закончена. Это показывает, насколько щедр Эрлинг. Если счет 4:0 и остается 10 минут, то ладно. Но при 2:0? Эрлинг — лучший пенальтист прямо сейчас, и он должен исполнять пенальти".



"Я ценю тот факт, что Гюндо хочет брать на себя ответственность, исполняя пенальти, но обычно для этого есть штатный пенальтист, и это Эрлинг", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Сам Гюндоган также высказался по поводу случившегося, признавшись, что Гвардиола был в ярости из-за испорченной концовки матча.



"Сперва он показал Эрлингу, что был весьма зол, а затем отчитал меня. Так уж вышло".



"В момент, когда Эрлинг взял мяч, я был уверен, что он и будет исполнять, а затем он взглянул на меня. Я несколько раз сверился с ним, чтобы убедиться, что он уверен насчет этого. Он решительно передал мне мяч. Я был уверен, что забью", — добавил Гюндоган.