Глэйзеры примут решение по МЮ в этом месяце

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", примет окончательное решение насчет своего клуба в этом месяце.

В конце апреля Глэйзеры завершили процесс сбора предложений насчет "Юнайтед", главными претендентами на покупку которого считаются шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф.



И если шейх Джассим хочет купить "Юнайтед" полностью, то Рэтклифф лишь претендует на долю Глэйзеров, а также готов оставить братьев Аврама и Джоэла в качестве миноритариев. При этом сэр Джим исходит из более высокой оценки стоимости клуба.



Перспектива того, что Глэйзеры могут сохранить связь с "Юнайтед", не нравится фанатам "красных дьяволов", однако Sky Sports утверждает, что предложение Рэтклиффа предполагает опцию полного выкупа клуба через три года после заключения сделки, в 2026.



Также у Глэйзеров есть на руках минимум четыре конкретных предложения насчет покупки небольшой доли в "Юнайтед". Это позволило бы американскому семейству привлечь инвестиции и сохранить контроль над клубом.



Как бы то ни было, позже в мае Глэйзеры должны выбрать наиболее предпочтительного претендента, с которым затем будут обсуждать заключительные детали сделки.