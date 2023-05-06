Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Пэлас"
209-й гол Харри Кейн за карьеру в Премьер-Лиге принес "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Кристал Пэлас".
Относительно поражения 4:3 от "Ливерпуля" в старт "шпор" вернулись Клеман Лангле, Эмерсон Роял и Ришарлисон, заменив Эрика Дайера, Ивана Перишича и Деяна Кулусевски.
Наставник "орлов" Рой Ходжсон выпустил тех же 11 игроков, что и на победное дерби против "Вест Хэма".
В первом тайме "Тоттенхэм" владел некоторым игровым преимуществом, однако у хозяев сбился прицел, а удар Кристиана Ромеро головой на себя приняла крестовина.
Свой первый в матче удар в створ "шпоры" нанесли только добавленное к первому тайму время. Педро Порро навесил с правого фланга, а Харри Кейн пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
Во втором тайме "Пэлас" подверг своего соперника определенному давлению, но на ответный гол не наиграл.
"Тоттенхэм" прервал серию из четырех матчей без побед и набрал важные три очка в плане борьбы за попадание в топ-4, а Кейн вышел на чистое второе место в споре бомбардиров Премьер-Лиги всех времен, опередив Уэйна Руни.
"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
06.05.2023 19:10
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Последние комментарии:
это ещё что за команда
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Это уже неважно, главное что Челси всё-таки победил. И как ярко.
Лэмпард победитель!!
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