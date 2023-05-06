"Челси" впервые победил после возвращения Лэмпарда
"Челси" одержал свою первую победу с 11 марта, одолев на выезде "Борнмут" — 1:3.
Стартовый состав "вишенок" на этот матч не изменился относительно крупной победы над "Лидсом".
А вот у "синих" сменилась половина полевых игроков. Свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Трево Чалоба, Конор Галлахер, Михаил Мудрик и Кай Хаверц.
Первое слово в матче сказал "Борнмут", однако дальний удар Джефферсона Лерма оказался слегка неточным. А на девятой минуте хозяева пропустили. Это Галлахер пробил головой с границы вратарской после подачи Нголо Канте с правого фланга — 0:1.
Ответ "вишенок" на пропущенный гол последовал на 21-й минуте. В результате комбинации мяч был доставлен до границы штрафной, где Матиас Винья чуть улучшил свою позицию, а затем, словно рукой, забросил снаряд в дальний угол ворот — 1:1.
В дальнейшем, в то числе уже во втором тайме, "Челси" значительно превосходил своего соперника по владению мячом, но это не отражалось на количестве опасных моментов.
Развязка случилась на 82-й минуте, когда Бадиашиле ногой замкнул подачу Зийешем штрафного — 1:2.
Спустя четыре минуты вышедший на замену Жоау Фелиш установил окончательный счет, пробив в касание после передачи с левого края штрафной от Рахима Стерлинга — 1:3.
Даже при всех своих проблемах, "Челси" Фрэнка Лэмпарда смог одолеть "Борнмут". "Синие" атаковали довольно беззубо, однако оборона" их соперника была далеко не безгрешна.
"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче
06.05.2023 18:55
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Последние комментарии:
Императоры нахуй ебать мощь разьеб всяких шарымыг
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Ну всё, педикси в следующем сезоне покер возьмут, хуйверц зм.
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Пятилетний контракт этому гению!
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Гейгуннерасты уже не отнекиваются о том что подшканарники позорные.
(ответить)
Эх, какульси не пройдут очищение шипом, а жаль.
(ответить)
В гонке!
(ответить)
Пидорастерка комнатная бунтарка ))
(ответить)
ээээ михуйло, ГЕГЕМОНСИ на главную!!!!!
(ответить)
06.05.2023 18:58 #
takernotagiver
Наше место хоть у самого выхода из под шконаря, а ваше до упора у стенки)
Источник: http://fapl.ru/posts/100200/?c=1#c7774124
гейгунеры знают свое место, уже даже напоминать им не нужно. Обучаемые
(ответить)
Поражение от Арса встрясло Залупси. Яйца у синих голубков выросли))) Хахахаххахаа
(ответить)
ну и чо там за иксперт пиздел, что не удивицца, если чолче ниразу не выигрет за остаток сезона? УДИВЛЯЙСЯ СУКА!
(ответить)
фелиша кстати можно на год в аренду взять. Покупать щас за лямов 80 даж губительно. Нужны бабки на опорника и напа
(ответить)
Не, а вы видели лицо Лэмпса после 3-го гола? Такое деловое, типа а хули вы хотели, всё по плану, я знаю, что делаю. А чего же ты хохло деревяшку в старте тогда выпустил? Это как с Эвертоном - сначала опустил ирисок в зону вылета, а потом героически сохранил их в АПЛ)
(ответить)
> великий какульси одержал историческую победу над не менее великим борнмутом
ИМПЕРАТОРЫ
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Ыыыыыыыыы
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06.05.2023 18:12 # удалить
thegodfather
если челси не выиграет - буду всю неделю писать КАКУЛЬСИ вместо ИМПЕРАТОРСИ
Источник: http://fapl.ru/posts/100200/?c=1#c7774124
а все почему? а все потому, что ЧЕЛСИ ЭТО ИМПЕРАТОРСИ, а не какульси. Судьбу не обманешь, братишики. Я знал, что ИМПЕРАТОРСИ не подведет меня.
И ЧО МЫ ИМЕЕМ ПО ИТОГУ? Хейтерочки жаждали очень видеть Челси в шипе, на говно тут исходили....а ИМПЕРАТОРСИ по классике поводили по губам хейтеркам, КАМОН КРАСИФФ ИМПЕРАТОРИ. ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. СИНЯЯ МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ. ГДЕ одна победа, так и сотни!!!
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