"Челси" впервые победил после возвращения Лэмпарда

Бенуа Бадиашиле "Челси" одержал свою первую победу с 11 марта, одолев на выезде "Борнмут" — 1:3.

Стартовый состав "вишенок" на этот матч не изменился относительно крупной победы над "Лидсом".

А вот у "синих" сменилась половина полевых игроков. Свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Трево Чалоба, Конор Галлахер, Михаил Мудрик и Кай Хаверц.

Первое слово в матче сказал "Борнмут", однако дальний удар Джефферсона Лерма оказался слегка неточным. А на девятой минуте хозяева пропустили. Это Галлахер пробил головой с границы вратарской после подачи Нголо Канте с правого фланга — 0:1.

Ответ "вишенок" на пропущенный гол последовал на 21-й минуте. В результате комбинации мяч был доставлен до границы штрафной, где Матиас Винья чуть улучшил свою позицию, а затем, словно рукой, забросил снаряд в дальний угол ворот — 1:1.

В дальнейшем, в то числе уже во втором тайме, "Челси" значительно превосходил своего соперника по владению мячом, но это не отражалось на количестве опасных моментов.

Развязка случилась на 82-й минуте, когда Бадиашиле ногой замкнул подачу Зийешем штрафного — 1:2.

Спустя четыре минуты вышедший на замену Жоау Фелиш установил окончательный счет, пробив в касание после передачи с левого края штрафной от Рахима Стерлинга — 1:3.

Даже при всех своих проблемах, "Челси" Фрэнка Лэмпарда смог одолеть "Борнмут". "Синие" атаковали довольно беззубо, однако оборона" их соперника была далеко не безгрешна.

"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2023 18:55

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 06.05.2023 20:22 # meshuggah
    Императоры нахуй ебать мощь разьеб всяких шарымыг

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  2. lahmatyj 06.05.2023 19:28 # lahmatyj
    Ну всё, педикси в следующем сезоне покер возьмут, хуйверц зм.

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  3. ensiferum 06.05.2023 19:18 # ensiferum
    Пятилетний контракт этому гению!

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  4. chelsea88 06.05.2023 19:08 # chelsea88
    Гейгуннерасты уже не отнекиваются о том что подшканарники позорные.

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  5. dexter 06.05.2023 19:07 # dexter
    Эх, какульси не пройдут очищение шипом, а жаль.

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  6. jirrort 06.05.2023 19:06 # jirrort
    В гонке!

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  7. slash-lfc 06.05.2023 19:05 # slash-lfc
    Пидорастерка комнатная бунтарка ))

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  8. skydreams 06.05.2023 19:04 # skydreams
    ээээ михуйло, ГЕГЕМОНСИ на главную!!!!!

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  9. thegodfather 06.05.2023 19:02 # thegodfather
    06.05.2023 18:58 #
    takernotagiver

    Наше место хоть у самого выхода из под шконаря, а ваше до упора у стенки)

    Источник: http://fapl.ru/posts/100200/?c=1#c7774124



    гейгунеры знают свое место, уже даже напоминать им не нужно. Обучаемые

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  10. takernotagiver 06.05.2023 19:02 # takernotagiver
    Поражение от Арса встрясло Залупси. Яйца у синих голубков выросли))) Хахахаххахаа

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  11. tvinkovod 06.05.2023 19:02 # tvinkovod
    ну и чо там за иксперт пиздел, что не удивицца, если чолче ниразу не выигрет за остаток сезона? УДИВЛЯЙСЯ СУКА!

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  12. thegodfather 06.05.2023 19:01 # thegodfather
    фелиша кстати можно на год в аренду взять. Покупать щас за лямов 80 даж губительно. Нужны бабки на опорника и напа

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  13. sausage 06.05.2023 19:00 # sausage
    Не, а вы видели лицо Лэмпса после 3-го гола? Такое деловое, типа а хули вы хотели, всё по плану, я знаю, что делаю. А чего же ты хохло деревяшку в старте тогда выпустил? Это как с Эвертоном - сначала опустил ирисок в зону вылета, а потом героически сохранил их в АПЛ)

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  14. true-manc 06.05.2023 19:00 # true-manc
    > великий какульси одержал историческую победу над не менее великим борнмутом

    ИМПЕРАТОРЫ

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  15. electric 06.05.2023 18:59 # electric
    Ыыыыыыыыы

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  16. thegodfather 06.05.2023 18:59 # thegodfather
    06.05.2023 18:12 # удалить
    thegodfather

    если челси не выиграет - буду всю неделю писать КАКУЛЬСИ вместо ИМПЕРАТОРСИ

    Источник: http://fapl.ru/posts/100200/?c=1#c7774124


    а все почему? а все потому, что ЧЕЛСИ ЭТО ИМПЕРАТОРСИ, а не какульси. Судьбу не обманешь, братишики. Я знал, что ИМПЕРАТОРСИ не подведет меня.


    И ЧО МЫ ИМЕЕМ ПО ИТОГУ? Хейтерочки жаждали очень видеть Челси в шипе, на говно тут исходили....а ИМПЕРАТОРСИ по классике поводили по губам хейтеркам, КАМОН КРАСИФФ ИМПЕРАТОРИ. ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. СИНЯЯ МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ. ГДЕ одна победа, так и сотни!!!

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