"Челси" впервые победил после возвращения Лэмпарда

"Челси" одержал свою первую победу с 11 марта, одолев на выезде "Борнмут" — 1:3.

Стартовый состав "вишенок" на этот матч не изменился относительно крупной победы над "Лидсом".



А вот у "синих" сменилась половина полевых игроков. Свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Трево Чалоба, Конор Галлахер, Михаил Мудрик и Кай Хаверц.



Первое слово в матче сказал "Борнмут", однако дальний удар Джефферсона Лерма оказался слегка неточным. А на девятой минуте хозяева пропустили. Это Галлахер пробил головой с границы вратарской после подачи Нголо Канте с правого фланга — 0:1.



Ответ "вишенок" на пропущенный гол последовал на 21-й минуте. В результате комбинации мяч был доставлен до границы штрафной, где Матиас Винья чуть улучшил свою позицию, а затем, словно рукой, забросил снаряд в дальний угол ворот — 1:1.



В дальнейшем, в то числе уже во втором тайме, "Челси" значительно превосходил своего соперника по владению мячом, но это не отражалось на количестве опасных моментов.



Развязка случилась на 82-й минуте, когда Бадиашиле ногой замкнул подачу Зийешем штрафного — 1:2.



Спустя четыре минуты вышедший на замену Жоау Фелиш установил окончательный счет, пробив в касание после передачи с левого края штрафной от Рахима Стерлинга — 1:3.



Даже при всех своих проблемах, "Челси" Фрэнка Лэмпарда смог одолеть "Борнмут". "Синие" атаковали довольно беззубо, однако оборона" их соперника была далеко не безгрешна.



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче