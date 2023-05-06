Клопп не думает, что "Ливерпуль" сможет опередить МЮ
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не ожидает, что его команде удастся опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Серия из пяти побед подряд позволила "Ливерпулю" подняться на пятое место в Премьер-Лиге. До замыкающего топ-4 "Юнайтед" только четыре очка, однако у "красных дьяволов" есть матч в запасе.
Клоппу кажется, что это слишком большая дистанции, когда до финиша остается так мало.
"Другие команды находятся на гораздо более выгодных позициях. До тех пор, пока они выигрывают матчи, у нас нет шансов".
"Нам нужно опередить другие команды, но у нас 59 очков, а у "Юнайтед" 63. Максимум мы можем набрать 71 очко. "Юнайтед" нужно восемь очков из 15 возможных, в пяти оставшихся матчах, и я думаю, они сделают это".
"Нам нужно сосредоточиться на своих матчах. Завтра против "Брентфорда" будет сложный матч. В теории мы можем контролировать игру все время, но один стандарт может прикончить тебя", — цитирует Клоппа ESPN.
06.05.2023 18:00
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Последние комментарии:
Нужно чтобы сегодня пуль сocнул xyйца
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Да и за зону Лиги Европы придётся с Брайтоном побороться. Вообще Ливерпуль может оказаться в Лиге Конференции. Ну хоть какая то возможность будет взять трофей.
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