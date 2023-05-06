Клопп надеется, что пережитый кризис сделает "Ливерпуль" сильнее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал затяжной спад своей команды в этом сезоне "кризисом" и выразил надежду, что это сделает "красных" сильнее.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" до последней недели претендовал на все четыре трофея, в итоге финишировав с двумя, и это резко контрастирует с выступлением "красных" в нынешней кампании.



Однако после серии из пяти побед подряд Клопп готов заявить, что черная полоса осталась позади. Юрген благодарен своему клубу, который был с ним терпелив в сложные времена.



"То, как ты ведешь себя в кризис, определяет твое поведение после кризиса. Думаю, мы неплохо его преодолели. Между мной и игроками, клубом не возникло никакого раскола, ничего. Мы знали, что несем ответственность за это и что нам нужно сплотиться для выхода из сложившейся ситуации".



"Главная разница в том, что во многих других клубах тренера уже уволили бы. Это не круто, но, с другой стороны, тебе бы не пришлось терпеть это так долго!"



"Мы рады, что преодолели это, поэтому теперь мы по другую сторону туннеля, и теперь нам нужно постараться что-нибудь выжать из этого сезона", — сообщил Клопп Sky Sports.