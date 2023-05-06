"Вилла" готова поспорить с "Ньюкаслом" за Тирни

"Астон Вилла" готова составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни.

В этом сезоне 25-летний Тирни проигрывает конкуренцию прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко и, как ожидается, покинет "Арсенал" грядущим летом.



Пресса уже несколько месяцев сватает Тирни в "Ньюкасл", который испытывает серьезные проблемы с левым флангом обороны, однако теперь на Кирана объявился еще один серьезный претендент.



Как сообщает The Telegraph, в услугах Тирни заинтересован главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери, который в свое время и привел игрока сборной Шотландии в "Арсенал".



Помимо оцениваемого в 30 миллионов Тирни, в список целей "Виллы" на грядущее лето входят вингер "Барселоны" Ферран Торрес и нападающий "Ювентус" Душан Влахович.