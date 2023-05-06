Лэмпард будет тщательно выбирать свою следующую работу

Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что будет тщательно выбирать свою следующую работу.

Лэмпард проиграл все шесть своих матчей после возвращения в "Челси", чем изрядно подпортил свою тренерскую репутацию.



Однако 44-летний англичанин не собирается сходить с этого пути и надеется подыскать проект, который идеален для него.



"Ты должен постараться найти проект, который соответствует тебе в плане поставленных целей и стиля. Когда я приходил сюда, я отлично понимал, что это временная работа".



"Но я не хочу быть временным тренером в своей следующей работе. Я бы хотел трудиться, чувствуя, что у меня есть возможность двигаться своим путем, а я очень хорошо знаю этот путь. Я не хочу показаться чересчур разборчивым. Я уже имел дело с большими испытаниями, и в этом суть жизни. Мне посчастливилось дважды тренировать "Челси". "Эвертон" — огромный клуб. "Дерби" — огромный клуб. Но, возможно, я буду ориентироваться на что-нибудь другое, когда уйду", — цитирует Лэмпарда The Guardian.