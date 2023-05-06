Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Трофей Премьер-Лиги Премьер-Лига и EA Sports представили символическую сборную английского первенства в сезоне 2022/23.

Как и можно было предположить, в символической сборной Премьер-Лиги доминируют представители "Манчестер Сити" и "Арсенала" — двух команд, которые на финише ведут борьбу за титул.

Помимо семи игроков "Сити" и "Арсенала", в символической сборной представлены "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", делегировав сюда Кирана Триппьера, Каземиро, Маркуса Рэшфорда и Мохамеда Салаха.

Символическая сборная Премьер-Лиги: Аарон Рамсдейл ("Арсенал") — Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Александр Зинченко ("Арсенал") — Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Эдегор ("Арсенал") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2022/23


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. nash 06.05.2023 15:12 # nash
    что здесь делает Зинченко? тупо из-за флага чтоли поставили

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  2. true-manc 06.05.2023 15:12 # true-manc
    вечно удаляющийся тупица Каземиро вместо Родри ето отдельный епик, норм скумы наголосовали

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  3. true-manc 06.05.2023 15:11 # true-manc
    Рамсдейл?))) Зинченко ?) ахаххахахахахахахахахха

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  4. suddenly 06.05.2023 14:50 # suddenly
    Сака вместо Салаха надо.

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  5. akado 06.05.2023 14:36 # akado
    А Салах и Зина чего тут забыли?

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  6. chelsea-69 06.05.2023 14:09 # chelsea-69
    ЗинченКо

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