Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Премьер-Лига и EA Sports представили символическую сборную английского первенства в сезоне 2022/23.

Как и можно было предположить, в символической сборной Премьер-Лиги доминируют представители "Манчестер Сити" и "Арсенала" — двух команд, которые на финише ведут борьбу за титул.



Помимо семи игроков "Сити" и "Арсенала", в символической сборной представлены "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", делегировав сюда Кирана Триппьера, Каземиро, Маркуса Рэшфорда и Мохамеда Салаха.



Символическая сборная Премьер-Лиги: Аарон Рамсдейл ("Арсенал") — Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Александр Зинченко ("Арсенал") — Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Эдегор ("Арсенал") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").



