Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2022/23
Премьер-Лига и EA Sports представили символическую сборную английского первенства в сезоне 2022/23.
Как и можно было предположить, в символической сборной Премьер-Лиги доминируют представители "Манчестер Сити" и "Арсенала" — двух команд, которые на финише ведут борьбу за титул.
Помимо семи игроков "Сити" и "Арсенала", в символической сборной представлены "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", делегировав сюда Кирана Триппьера, Каземиро, Маркуса Рэшфорда и Мохамеда Салаха.
Символическая сборная Премьер-Лиги: Аарон Рамсдейл ("Арсенал") — Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Александр Зинченко ("Арсенал") — Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Эдегор ("Арсенал") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").
06.05.2023 14:00
Просмотров: 1313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
что здесь делает Зинченко? тупо из-за флага чтоли поставили
(ответить)
вечно удаляющийся тупица Каземиро вместо Родри ето отдельный епик, норм скумы наголосовали
(ответить)
Рамсдейл?))) Зинченко ?) ахаххахахахахахахахахха
(ответить)
Сака вместо Салаха надо.
(ответить)
А Салах и Зина чего тут забыли?
(ответить)
ЗинченКо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий