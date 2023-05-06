"Сити" примет решение по Филлипсу летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что судьба полузащитника Калвина Филлипса будет решена в конце сезона.

Филлипс еще не появлялся в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги после своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов прошлым летом.



Калвин уже вовсю сватают в различные клубы, включая "Ливерпуль" и "Вест Хэм", однако Гвардиоле сперва нужно завершить этот сезон.



"Прямо сейчас мы абсолютно, ни секунды, не думаем о следующем сезоне".



"Он не так много находится на поле. В некоторых аспектах ему нужно адаптироваться чуть лучше, но сейчас я ни секунды не переживаю насчет того, что будет в следующем сезоне. Мы посмотрим в конце сезона. Мы сядем и поговорим с игроками".



"Возможно, они скажут, что хотят больше минут, или скажут, что недовольны своей ситуацией. Но прямо сейчас я не собираюсь ничего обсуждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.