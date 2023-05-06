Стерлинг: "Это одна из низших точек в моей карьере"
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг назвал этот сезон "одной из низших точек" в своей карьере.
Перебравшись из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов прошлым летом, Стерлинг совершенно не ожидал, что его дебютный сезон в "Челси" сложится столь ужасным образом.
"Синие" уже лишились всех шансов на трофеи, находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги и нарастили свою серию из поражений уже до шести матчей кряду.
Стерлинг надеется, что этот кризис станет для него уроком. А ключом к налаживанию ситуации Рахим видит приход нового главного тренера, "за которым будет последнее слово насчет всего".
"Лично для меня это одна из низших точек в моей карьере. Это может прозвучать немного странно, но также это отличный урок".
"Это было довольно безмятежное плавание — ты побеждал, побеждал и побеждал. Но порой ты сталкиваешься с некоторыми вещами в своей жизни — я предвкушаю этот вызов и не собираюсь от него прятаться".
"Это сделает меня только сильнее, как и весь наш коллектив. Эти вызовы — не только в футболе, но и в жизни — имеют определяющее значение для того, как мы с ними справляемся и как мы ведем себя после".
"Не мне говорить клубу, как поступать, но мой предыдущий опыт подсказывает мне, что организация — это самое важное. Важно обладать тренером, за которым будет последнее слово насчет всего и которого слушается каждый".
"Успешные команды всегда обладают тренером, который приходит, накладывает свой отпечаток, и каждый следует за ним. Если какие-то люди не следуют за ним, значит они перестают быть частью команды. Футбол высокого уровня настолько жесток".
"Между тем, чтобы побеждать, занимать второе место и быть в нашем текущем положении, существует тонкая грань. Мой опыт говорит, что каждый должен быть на одной волне", — сообщил Стерлинг Sky Sports.
06.05.2023 12:00
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Играешь как лох потому что. Не зря из сити попёрли. В начале сезона ещё что-то тащил, сейчас вообще булки расслабил
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ПИДОРАС!!!
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