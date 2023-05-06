Клопп предупредил, что "Ливерпуль" не будет переплачивать летом
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не будет переплачивать за игроков на трансферном рынке грядущим летом.
В прошлом месяце стало известно, что "Ливерпуль" решил отказаться от покупки Джуда Беллингема, посчитав цену в 130 миллионов фунтов за полузащитника дортмундской "Боруссии" оторванной от реальности.
Однако Клопп спешит успокоить болельщиков и уверяет, что у него всегда есть запасные варианты, одним из которых, как предполагается, является Алексис Макаллистер из "Брайтона". Для Юргена важно, чтобы игрок был правильным и стоил адекватных денег.
"Если это игрок по завышенной цене, тогда мы не можем его купить. Но мы будем приглашать игроков. Я практически уверен, что мы будем приглашать игроков, которых мы хотим и которые могут нам помочь. Я практически уверен насчет этого. Никогда не знаешь на 100 процентов, пока они не заключили сделку, но нет ничего нового в том, что некоторые клубы пытаются задрать цену".
"Скажем так: ты определяешь позицию, и у тебя есть не только один вариант на эту позицию. Это значит все они должны быть хороши, очень хороши. У тебя может быть фаворит, но если другой клуб не хочет продавать, или кто-нибудь другой готов заплатить больше, тогда мы не можем на это пойти. Но обычно мы получаем игроков, которых хотим", — цитирует Клоппа The Guardian.
06.05.2023 11:00
Просмотров: 259
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Обычно мы получаем игроков которых хотим
Тчуамени Блядингема ссут на ебало фсг вместе с твоим
(ответить)
За Маккалистера 70 мил. норм. Будет в паре с Трентом играть. За Иошко Гвардиола 80 мил. отвалим. Игрок норм на перспективу. На правый край защиты купим Фримпонга.
Если получится ещё прикупить Раиса за 80 милов будет норм, если нет значит Кайседо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий