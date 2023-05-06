Клопп предупредил, что "Ливерпуль" не будет переплачивать летом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не будет переплачивать за игроков на трансферном рынке грядущим летом.

В прошлом месяце стало известно, что "Ливерпуль" решил отказаться от покупки Джуда Беллингема, посчитав цену в 130 миллионов фунтов за полузащитника дортмундской "Боруссии" оторванной от реальности.



Однако Клопп спешит успокоить болельщиков и уверяет, что у него всегда есть запасные варианты, одним из которых, как предполагается, является Алексис Макаллистер из "Брайтона". Для Юргена важно, чтобы игрок был правильным и стоил адекватных денег.



"Если это игрок по завышенной цене, тогда мы не можем его купить. Но мы будем приглашать игроков. Я практически уверен, что мы будем приглашать игроков, которых мы хотим и которые могут нам помочь. Я практически уверен насчет этого. Никогда не знаешь на 100 процентов, пока они не заключили сделку, но нет ничего нового в том, что некоторые клубы пытаются задрать цену".



"Скажем так: ты определяешь позицию, и у тебя есть не только один вариант на эту позицию. Это значит все они должны быть хороши, очень хороши. У тебя может быть фаворит, но если другой клуб не хочет продавать, или кто-нибудь другой готов заплатить больше, тогда мы не можем на это пойти. Но обычно мы получаем игроков, которых хотим", — цитирует Клоппа The Guardian.