Босс "Наполи" исключает продажу Осимхена

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посоветовал "Манчестер Юнайтед" и "Челси" забыть о нападающем Викторе Осимхене.

Ничья 1:1 с "Удинезе" в минувший четверг позволила "Наполи" оформить свое первое чемпионство в Серии А за 33 последних года.



Единственный гол "Наполи" в матче против "Удинезе" забил как раз Осимхен, а всего 24-летний нигериец отличился 22 раза в этом сезоне итальянского первенства.



Ранее в этом сезоне сам Осимхен говорил о своей мечте попробовать себя в Премьер-Лиге, однако у Де Лаурентиса другие планы насчет Виктора.



"Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни за что", — сообщил Де Лаурентис Rai Sport.