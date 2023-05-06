Томас Франк не променял бы Тоуни на Холанда

Айвен Тоуни Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что не променял бы своего нападающего Айвена Тоуни на бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В этом сезоне Тоуни забил уже 20 голов в рамках Премьер-Лиги — на 15 меньше возглавляющего бомбардирскую гонку Холанда.

Однако Франк считает, что результативность Тоуни была бы выше, если бы Айвен выступал за команду из Лиги Чемпионов.

"Конечно, я бы не променял его на Холанда".

"Если бы Айвен играл за клуб из топ-4, он был забил 25+ голов. Я убежден насчет этого".

"Я очень рад, что он играет за нас, а не за другой клуб. Думаю, это нечто выдающееся, что он делает", — цитирует Франка Evening Standard.


Метки Брентфорд, Тоуни, Франк, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2023 09:00

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  1. smokekush 06.05.2023 09:25 # smokekush
    Респект парню, с самых низов английского футбола ворвался

    (ответить)

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