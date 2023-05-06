Томас Франк не променял бы Тоуни на Холанда

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что не променял бы своего нападающего Айвена Тоуни на бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.



В этом сезоне Тоуни забил уже 20 голов в рамках Премьер-Лиги — на 15 меньше возглавляющего бомбардирскую гонку Холанда.



Однако Франк считает, что результативность Тоуни была бы выше, если бы Айвен выступал за команду из Лиги Чемпионов.



"Конечно, я бы не променял его на Холанда".



"Если бы Айвен играл за клуб из топ-4, он был забил 25+ голов. Я убежден насчет этого".



"Я очень рад, что он играет за нас, а не за другой клуб. Думаю, это нечто выдающееся, что он делает", — цитирует Франка Evening Standard.