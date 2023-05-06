Шейх Джассим пока не получил ответа на свое финальное предложение по МЮ

Шейх Джассим из Катара до сих пор не получил ответа на свое окончательное предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе, 28 апреля, представляющий интересы семейства Глэйзеров инвестиционный банк Raine Group завершил третий и финальный раунд по сбору предложений насчет "Юнайтед".



Однако спустя неделю шейх Джассим до сих пор не получил никакой обратной связи от Raine на свое предложение, которое оценивается свыше 5 миллиардов фунтов, но менее 6 млрд. фунтов, которые Глэйзеры хотят за свой клуб.



Этот процесс продолжается уже пять месяцев, однако Sky Sports утверждает, что шейх Джассим — единственный, кто хочет приобрести "Юнайтед" целиком. Остальные предложения предусматривают покупку или только доли Глэйзеров, как в случае сэром Джимом Рэтклиффом, или небольшого пакета акций с сохранением контроля над клубом за нынешними владельцами.



Тревогу фанатов "Юнайтед" усиливает тот факт, что до официального открытия летнего трансферного окна только пять недель, и промедление с продажей клуба может негативно сказаться на планах главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага по укреплению состава.