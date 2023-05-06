"Вест Хэм" потребует 100 млн. фунтов за Райса

"Вест Хэм" потребует 100 миллионов фунтов от заинтересованных клубов за полузащитника Деклана Райса грядущим летом.

В идеале "Вест Хэм" предпочел бы сохранить Райса, однако "молотобойцы" уважают карьерные амбиции своего капитана и учитывают, что от контракта Деклана остается два года.



Ранее "Арсенал" назывался главным претендентом на Райса, однако ESPN утверждает, что "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Ливерпуль" тоже следят за 24-летним игроком сборной Англии.



Учитывая столь серьезный интерес к Райсу, "Вест Хэм" будет готов рассмотреть предложения по Деклану только от 100 млн. фунтов. В теории Деклан даже может стать самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, если его стоимость превысит 107 млн. фунтов, которые в январе "Челси" заплатил за Энцо Фернандеса.