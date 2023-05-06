35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 6 мая, пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Борнмут" выиграл четыре из пяти своих последних матчей в Премьер-Лиге. "Челси" может впервые с 1993 года оформить пять поражений кряду в чемпионате. "Синие" проиграли половину из шести последних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе (2 победы, 1 ничья).
"Борнмут" вновь будет лишен Маркуса Тавернье, которого по-прежнему беспокоит задняя поверхность бедра. Компанию ему в лазарете составят Киффер Мур и Хамед Траоре.
Защитник "Челси" Калиду Кулибали, отсутствующий уже почти месяц с травмой задней поверхности бедра, рискует пропустит остаток сезона. Также лечатся Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Армандо Бройя.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Сити" одержал девять побед кряду в Премьер-Лиге и в пяти оставшихся матчах должен набрать 12 очков, чтобы гарантировать себе пятый титул за шесть последних сезонов. В семи поединках апреля "Лидс" пропустил 23 гола — больше всех для какого-либо клуба Премьер-Лиги за один месяц. "Горожане" одержали три победы в трех последних встречах с "белыми" в Премьер-Лиге — как и в 15 предыдущих.
Полузащитнику "Сити" Кевину Де Брюйне, пропустившему два последних матча, предстоит фитнес-тест. На ворота может вернуть Эдерсон.
Новый наставник "Лидса" Сэм Эллардайс будет лишен травмированных Тайлера Адамса, Лиама Купера, Стюарта Далласа и Луиса Синистерры.
ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00
Над "Тоттенхэмом" нависла угроза продлить свою серию без побед в Премьер-Лиге до пяти матчей кряду, что последний раз случалось октябре-ноябре 2019, и то было перед самым увольнением Маурисио Почеттино. "Кристал Пэлас" одержал четыре победы в шести поединках чемпионата после возвращения Роя Ходжсона — как и в 20 предыдущих. "Шпоры" уступили лишь раз в 15 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге — 3:0 на "Селхерст Парк" в прошлом сезоне.
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит остаток сезона с травмой бедра. Дополняют список потерь Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Родриго Бентанкур и Ив Биссума.
Защитник "Пэлас" Натаниэль Клайн восстановился после повреждения колена. Науиру Ахамада пройдет фитнес-тест, Натан Фергюсон и Джеймс Макартур точно не сыграют.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00
"Вулверхэмптон" может впервые с апреля 1975 оформить четыре домашних победы подряд в высшем дивизионе. "Астон Вилла" не знала поражений 10 матчей кряду и забивала в 20 кряду — до поражения 1:0 от "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье. "Волки" ни разу не уступили в четырех последних встречал с "вилланами" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).
"Вулверхэмптону" предстои оценить состояние Нелсона Семеду. Чикиньо и Саша Калайджич не готовы.
Защитник "Виллы" Мэтти Кэш успевает залечить икроножную мышцу к субботе. Также могут вернуться после травм Филиппе Коутиньо и Леон Бэйли.
ЛИВЕРПУЛЬ — БРЕНТФОРД 17:00
"Ливерпуль" одержал пять побед подряд в Премьер-Лиге — против всего четырех в 13 первых матчах чемпионата в 2023 году. "Брентфорд" может выиграть третий матч Премьер-Лиги кряду впервые с января, когда одна из побед была одержана как раз против "Ливерпуля" (3:1). "Красные" потерпели лишь одно поражение в 10 последних домашних встречах с "пчелами" во всех турнирах — 3:4 в ноябре 1937.
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота под вопросом из-за ушиба ребра. Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино еще не набрали форму. Тиаго Алькантара уже не сыграет в этом сезоне.
Защитник "Брентфорда" Кристоффер Айер, отсутствующий с февраля, снова готов играть. Томас Стракоша, Понтус Янссон, Кристиан Нергор и Кин Льюис-Поттер травмированы.
06.05.2023 06:00
Просмотров: 511
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
>ездил в Херсон отвозить гуманитарку
>Е6итесь в жопу, сражайтесь, чё по кайфу делайте
))))
(ответить)
05.05.2023 20:01 #
ian
А ваши кяфирские замесы меня никоим образом не колышет
Ебитесь в жопу, сражайтесь, че по кайфу делайте
О Украине и урусах ещё думать делать мне нечего
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/100185/?c=1
Русня, а что с е6алом?))) Это ваши легендарные чуркобратья, что заполонили Москву, е6ут ваших баб, пиздят вас и отбирают нажитое. А потом ещё посядят на бутылку и заставят извиняться.
Но зачем решать внутренние проблемы, лучше же конечно пойти воевать против своих славян во имя золотых унитазов, яхт и царских дворцов.
(ответить)
Доброе утро город.
Результаты СВО:
РФ: разрушение мифов о второй армии мира; выявления фактов и доказательств коррумпирования чиновников - 20 лет тратили 60% бюджета на армию и ничего, ни оружия, ни боеприпасов, ни спецэкипировки и тд; сотня тысяч 200-х, несколько сотен - 300-х; неприязнь всего цивилизованного человечества...
Украина: десятки разрушенных город; тысячи убитых мирных и военных(которые ещё вчера были мирными); нарушенные миллионы судеб людей.
Единственные, кого армия на СВО освободила так это тысячи наркоманов, насильников, педофилов и убийц со своих тюрем.
ГОООООЙДААААА!!
(ответить)
Хозяева будут наступать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий