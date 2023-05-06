35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 6 мая, пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" выиграл четыре из пяти своих последних матчей в Премьер-Лиге. "Челси" может впервые с 1993 года оформить пять поражений кряду в чемпионате. "Синие" проиграли половину из шести последних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе (2 победы, 1 ничья).



"Борнмут" вновь будет лишен Маркуса Тавернье, которого по-прежнему беспокоит задняя поверхность бедра. Компанию ему в лазарете составят Киффер Мур и Хамед Траоре.



Защитник "Челси" Калиду Кулибали, отсутствующий уже почти месяц с травмой задней поверхности бедра, рискует пропустит остаток сезона. Также лечатся Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Армандо Бройя.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" одержал девять побед кряду в Премьер-Лиге и в пяти оставшихся матчах должен набрать 12 очков, чтобы гарантировать себе пятый титул за шесть последних сезонов. В семи поединках апреля "Лидс" пропустил 23 гола — больше всех для какого-либо клуба Премьер-Лиги за один месяц. "Горожане" одержали три победы в трех последних встречах с "белыми" в Премьер-Лиге — как и в 15 предыдущих.



Полузащитнику "Сити" Кевину Де Брюйне, пропустившему два последних матча, предстоит фитнес-тест. На ворота может вернуть Эдерсон.



Новый наставник "Лидса" Сэм Эллардайс будет лишен травмированных Тайлера Адамса, Лиама Купера, Стюарта Далласа и Луиса Синистерры.



ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Над "Тоттенхэмом" нависла угроза продлить свою серию без побед в Премьер-Лиге до пяти матчей кряду, что последний раз случалось октябре-ноябре 2019, и то было перед самым увольнением Маурисио Почеттино. "Кристал Пэлас" одержал четыре победы в шести поединках чемпионата после возвращения Роя Ходжсона — как и в 20 предыдущих. "Шпоры" уступили лишь раз в 15 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге — 3:0 на "Селхерст Парк" в прошлом сезоне.



Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит остаток сезона с травмой бедра. Дополняют список потерь Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Родриго Бентанкур и Ив Биссума.



Защитник "Пэлас" Натаниэль Клайн восстановился после повреждения колена. Науиру Ахамада пройдет фитнес-тест, Натан Фергюсон и Джеймс Макартур точно не сыграют.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Вулверхэмптон" может впервые с апреля 1975 оформить четыре домашних победы подряд в высшем дивизионе. "Астон Вилла" не знала поражений 10 матчей кряду и забивала в 20 кряду — до поражения 1:0 от "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье. "Волки" ни разу не уступили в четырех последних встречал с "вилланами" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).



"Вулверхэмптону" предстои оценить состояние Нелсона Семеду. Чикиньо и Саша Калайджич не готовы.



Защитник "Виллы" Мэтти Кэш успевает залечить икроножную мышцу к субботе. Также могут вернуться после травм Филиппе Коутиньо и Леон Бэйли.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРЕНТФОРД 17:00



"Ливерпуль" одержал пять побед подряд в Премьер-Лиге — против всего четырех в 13 первых матчах чемпионата в 2023 году. "Брентфорд" может выиграть третий матч Премьер-Лиги кряду впервые с января, когда одна из побед была одержана как раз против "Ливерпуля" (3:1). "Красные" потерпели лишь одно поражение в 10 последних домашних встречах с "пчелами" во всех турнирах — 3:4 в ноябре 1937.



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота под вопросом из-за ушиба ребра. Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино еще не набрали форму. Тиаго Алькантара уже не сыграет в этом сезоне.



Защитник "Брентфорда" Кристоффер Айер, отсутствующий с февраля, снова готов играть. Томас Стракоша, Понтус Янссон, Кристиан Нергор и Кин Льюис-Поттер травмированы.