Лэмпард призвал фанатов смириться с тем, что "Челси" не будет в топ-8

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал фанатов своего клуба смириться с тем, что "синие" завершат этот сезон за пределами топ-8 Премьер-Лиги.

После возвращения Лэмпарда "Челси" потерпел шесть поражений подряд, вылетев из Лиги Чемпионов и опустившись на 12-е место в Премьер-Лиге.



Подобное положение вещей в новинку для фанатов "Челси", которые привыкли к регулярному завоеванию трофеев в эпоху Романа Абрамовича, однако Лэмпард считает, что пора принять новую реальность.



"Нам в "Челси" повезло, что у нас были такие 20 лет. Здесь ты должен уметь справляться, когда ты оказываешься в центре внимания".



"Будучи фанатами, ты можешь быть разочарован и хотеть большего, учитывая последние 20 лет для "Челси".



"Я не могу сидеть здесь и чересчур горевать. Важнее понять, какие действия нужно предпринять. И какие бы действия мы ни предприняли, в этом сезоне мы уже не попадем в Лигу Чемпионов или топ-8. Не все фанаты хотят это слышать, но такова реальность, в которой я оказался, когда вернулся".



"Думаю, каждая ситуация отличается. Я уже третий или четвертый тренер здесь в этом сезоне. Вы можете видеть, что это тяжелый сезон во всех отношениях. Каждая ситуация отличается. Это новая ситуация для меня, потому что прежде моя роль была постоянной".



"Это может быть распространенной вещью в наши дни, потому что современный футбол в Премьер-Лиге связан с большим давлением".



"Три мои предыдущие работы были постоянными. Каждый понимает сложность ситуации, в которой я оказался. Я понимал ее, когда брался за эту работу. У тебя не так много времени, чтобы заложить какие-нибудь основы. Нужно принять это".



"Наша позиция в лиге, наше количество очков и забитых голов отражают реальность этого сезона. Мы сменили четырех тренеров за сезон".



"Такова реальность. Чересчур углубляться и разбираться в причинах того — не моя работа", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.