"Тоттенхэм" продолжает переговоры с Нагельсманном

"Тоттенхэм" продолжает переговоры с бывшим главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном.

В прошлом месяце стало известно, что Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Челси", однако Юлиан все еще может получить работу в Премьер-Лиге.



Как сообщает Sky Sport Germany, на днях "Тоттенхэм" провел очередной раунд переговоров с Нагельсманном. Для Юлиана этот вариант выглядит привлекательно, хотя пока он ни о чем не договорился и не брал на себя никаких обязательств.



Даже если "Тоттенхэм" достигнет компромисса с Нагельсманном, затем "шпорам" придется договариваться о компенсации с "Баварией", с которой Юлиан до сих пор связан контрактом.



Одним из ключевых факторов для Нагельсманна является размер трансферного бюджета. Также Юлиан хочет, чтобы за ним было последнее слово по каждому из трансферов.