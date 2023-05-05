"Тоттенхэм" продолжает переговоры с Нагельсманном
"Тоттенхэм" продолжает переговоры с бывшим главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном.
В прошлом месяце стало известно, что Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Челси", однако Юлиан все еще может получить работу в Премьер-Лиге.
Как сообщает Sky Sport Germany, на днях "Тоттенхэм" провел очередной раунд переговоров с Нагельсманном. Для Юлиана этот вариант выглядит привлекательно, хотя пока он ни о чем не договорился и не брал на себя никаких обязательств.
Даже если "Тоттенхэм" достигнет компромисса с Нагельсманном, затем "шпорам" придется договариваться о компенсации с "Баварией", с которой Юлиан до сих пор связан контрактом.
Одним из ключевых факторов для Нагельсманна является размер трансферного бюджета. Также Юлиан хочет, чтобы за ним было последнее слово по каждому из трансферов.
05.05.2023 23:00
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