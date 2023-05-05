"Челси" сделал предложение Почеттино

"Челси" сделал предложение бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино.

По информации The Telegraph, "Челси" уже озвучил свое предложение Почеттино "в общих чертах", и сейчас стороны обсуждают заключительные детали контракта.



На "Стэмфорд Бридж" ожидают, что договоренность с Почеттино вскоре будет достигнута. Сам Маурисио испытывает восторг по поводу своего возвращения в Премьер-Лигу, несмотря на серию "синих" из шести поражений подряд.



В свою очередь издание The Independent утверждает, что назначение Почеттино в "Челси" близко, но все еще может сорваться — из-за "Реала".



Дело в том, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает Маурисио своим приоритетным вариантом на замену Карло Анчелотти, который может покинуть Мадрид в конце сезона.