"Челси" запланировал покупку Андре Онана
"Челси" надеется приобрести голкипера "Интера" Андре Онана грядущим летом.
Как сообщает The Telegraph, Онана находится на радаре у нескольких европейских клубов, но особенно заинтересован в Андре "Челси".
Грядущим летом "Челси" собирается продать 31-летнего Эдуара Менди, договориться о новом контракте с которым лондонскому клубу так и не удалось.
Также "Челси" готов выслушать предложения насчет Кепы Аррисабалаги, однако высокая зарплата 28-летнего испанца делает его трансфер маловероятным.
Что касается Онана, то его ожидания по зарплате устраивают "Челси", однако "синим" придется выложить около 40 миллионов фунтов в качестве компенсации за 27-летнего камерунца.
05.05.2023 21:00
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какая разница с каким вратарем Брентфордам сосать. имбецилси в своем репертуаре.
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