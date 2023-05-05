"Челси" запланировал покупку Андре Онана

Андре Онана "Челси" надеется приобрести голкипера "Интера" Андре Онана грядущим летом.

Как сообщает The Telegraph, Онана находится на радаре у нескольких европейских клубов, но особенно заинтересован в Андре "Челси".

Грядущим летом "Челси" собирается продать 31-летнего Эдуара Менди, договориться о новом контракте с которым лондонскому клубу так и не удалось.

Также "Челси" готов выслушать предложения насчет Кепы Аррисабалаги, однако высокая зарплата 28-летнего испанца делает его трансфер маловероятным.

Что касается Онана, то его ожидания по зарплате устраивают "Челси", однако "синим" придется выложить около 40 миллионов фунтов в качестве компенсации за 27-летнего камерунца.


Метки Интер, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2023 21:00

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  1. hammersmith 05.05.2023 21:09 # hammersmith
    какая разница с каким вратарем Брентфордам сосать. имбецилси в своем репертуаре.

    (ответить)

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