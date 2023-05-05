"Челси" запланировал покупку Андре Онана

"Челси" надеется приобрести голкипера "Интера" Андре Онана грядущим летом.

Как сообщает The Telegraph, Онана находится на радаре у нескольких европейских клубов, но особенно заинтересован в Андре "Челси".



Грядущим летом "Челси" собирается продать 31-летнего Эдуара Менди, договориться о новом контракте с которым лондонскому клубу так и не удалось.



Также "Челси" готов выслушать предложения насчет Кепы Аррисабалаги, однако высокая зарплата 28-летнего испанца делает его трансфер маловероятным.



Что касается Онана, то его ожидания по зарплате устраивают "Челси", однако "синим" придется выложить около 40 миллионов фунтов в качестве компенсации за 27-летнего камерунца.