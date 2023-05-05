"Брайтон" подтвердил покупку Жоао Педро

"Брайтон" официально объявил о приобретении нападающего "Уотфорда" Жоао Педро за рекордные для своего клуба деньги.

Этот переход, оцениваемый в 30 миллионов фунтов, будет зарегистрирован после открытия летнего трансферного окна.



Сам Педро, забивший 11 голов в 35 матчах этого сезона Чемпионшипа, уже согласовал с "Брайтоном" контракт на пять лет.



Педро представляет "Уотфорд" с августа 2019, когда "Уотфорд" приобрел его у "Бристоль Сити" за 20 млн. фунтов. С тех пор 21-летний бразилец успел дважды вылететь с "шершнями" из Премьер-Лиги.



"Жоао давно был целью для нас, а также он вызывал интерес у множества клубов в Европе".



"Поэтому мы довольны, что достигли договоренности по ключевой цели нашего клуба в преддверии открытия летнего окна. Замечательно, что Педро сможет сразу сосредоточиться на новом сезоне, потому что вопрос с его будущим уже улажен".



"Он великолепный молодой талант, с очень хорошей техникой, быстрый и обладает голевым чутьем. Он очень хорошо дополнит нашу линию нападения. Кроме того, он уже освоился здесь, сыграв свыше 100 матчей за "Уотфорд" и получив хороший опыт выступлений в Премьер-Лиге и Чемпионшипе", — сообщил технический директор "чаек" Дэвид Уэйр.