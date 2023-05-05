Хау исключает переход в "Ньюкасл" Роналду и Неймара

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау опроверг слухи о том, что его клуб может подписать нападающих Криштиану Роналду и Неймара.

В данный момент "Ньюкасл" занимает третье место в Премьер-Лиге и имеет прекрасные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



В связи с этим в "Ньюкасл" сватают некоторых из лучших игроков в мире, однако Хау в очередной раз напоминает, что правила финансового фейр-плей сдерживают траты саудовских владельцев клуба с "Сент-Джеймс Парк".



"Лучше обнаруживать игроков до того, как они становятся всемирно известными".



"Мы и близко не можем позволить себе такого рода игроков, потому что это лучшие игроки в мире".



"Мы никогда не будем в таком положении, чтобы позволить себе подобные трансферные суммы и зарплаты, поэтому нам нужно находить их молодыми и выращивать в игроков, которыми они могут стать", — цитирует Хау The Independent.