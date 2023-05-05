Тен Хаг: "Нам нужно быть в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг вновь напомнил своей команде о важности попадания в Лигу Чемпионов.

Поражение 1:0 от "Брайтона" накануне осложнило задачу "Юнайтед" по попаданию в Лигу Чемпионов, потому что в спину "красным дьяволам" дышит не только "Брайтон", у которого есть два матча в запасе, но и "Ливерпуль".



"Юнайтед" нужно набрать 11 очков в пяти заключительных матчах, чтобы гарантировать себе место в топ-4, и Тен Хаг призывает свою команду собраться с силами на концовку.



"Нам нужно быть в Лиге Чемпионов. Мы хотим быть там, потому что мы хотим соперничать с лучшими в мире командами, поэтому нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы это случилось".



"Думаю, участвовать в Лиге Чемпионов — это всегда жизненно важно для нас. Нам предстоит битва, потому что много команд и много клубов Премьер-Лиги ставят перед собой такую же цель и обладают мощью для этой борьбы. Мы хотим попасть туда, и мы сделаем все возможное для этого", — цитирует Тен Хага The Independent.