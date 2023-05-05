Голкипер Уго Льорис, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Тоттенхэм" после известия о том, что капитан "шпор" пропустит остаток сезона с травмой бедра.

Эту травму Льорис получил в позорно проигранном "Тоттенхэмом" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 23 апреля (6:1), будучи замененным в перерыве на Фрэйзера Форстера.



С тех пор Форстер сыграл против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" и, как ожидается, будет защищать ворота "Тоттенхэма" в оставшихся четырех матчах: против "Кристал Пэлас", "Астон Виллы", "Брентфорда" и "Лидса".



И хотя контракт Льориса истекает только в конце следующего сезона, существуют ожидания, что грядущим летом "Тоттенхэм" обзаведется новым первым номером, а 36-летний француз покинет клуб.



"Уго выбыл до конца сезона. Теперь мы получили результаты обследования. Это то, чего мы опасались".



"Я не могу говорить насчет следующего сезона, но Уго отводится очень важная роль у нас в остатке этого сезона", — цитирует наставника "шпор" Райана Мейсона BBC.