"Брайтон" попросит за Кайседо и Макаллистера более 70 млн. фунтов

"Брайтон" будет готов рассмотреть предложения насчет своих полузащитников Мойсеса Кайседо и Алексиса Макаллистера только свыше 70 миллионов фунтов за каждого.

Связка Кайседо и Макаллистера в центре поля является ключом к успешному выступлению "Брайтона", который в этом сезоне достиг 1/2 финала Кубка Англии и сейчас сражается за попадание в еврокубки.



Как отмечает Sky Sports, и 21-летний эквадорец, и 24-летний аргентинец имеет долгосрочный контракт без пункта о выкупе, поэтому "Брайтон" находится в комфортной позиции в преддверии летнего трансферного окна.



"Брайтон" только в январе отклонил предложение "Арсенала" в 70 млн. фунтов по Кайседо, и у "чаек" нет оснований просить меньше на сей раз.



Помимо "Арсенала", Кайседо также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля". Серьезный интерес существует и к Макаллистеру, с лагерем которого "Ливерпуль" уже провел позитивные переговоры.