"Юнайтед" решил не выкупать Вегхорста

Ваут Вегхорст "Манчестер Юнайтед" решил, что не будет выкупать нападающего Ваута Вегхорста у "Бернли" после окончания аренды.

Напомним, Вегхорст присоединился к "Юнайтед" в январе. Ваут достаточно регулярно выходит на поле, но в своих 25 матчах за "красных дьяволов" забил лишь два гола.

Несмотря на низкую результативность Вегхорста, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг всегда хвалил Ваута, отмечая высокую работоспособность своего соотечественника и его желание помогать команде.

На днях в прессе появились слухи, что Вегхорст надеется получить постоянный контракт в "Юнайтед", однако Daily Mail может подтвердить, что в конце сезона 30-летний голландец вернется в "Бернли", где у него остается два года по контракту.

Приоритетом для "Юнайтед" на лето будет приглашение другого центрального нападающего, с более высокой результативностью. На радаре у Тен Хага находятся Харри Кейн из "Тоттенхэма", Виктор Осимхен из "Наполи", Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта" и Расмус Хейлунд из "Аталанты".


Метки Бернли, Вегхорст, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2023 15:00

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  1. gerrard08 05.05.2023 15:40 # gerrard08
    Заебали уже не принимать тупорылые решения.

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  2. narcot 05.05.2023 15:36 # narcot
    слишком адекватно для скюмов

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  3. chelsea88 05.05.2023 15:35 # chelsea88
    Гейгуннеры должны подсуетиться.

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