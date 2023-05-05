"Пэлас" и "Вест Хэм" интересуются Фонсекой

"Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" готов сойтись в битве за главного тренера "Лилля" Паулу Фонсенка.

Оба лондонских клуба помышляют о смене главного тренера грядущим летом, и Evening Standard утверждает, что на радаре у обоих находится Фонсека.



При этом "Вест Хэм" рассматривал Фонсеу еще в 2018 году. То была не единственная возможность для Паулу получить работу в Премьер-Лиге — в 2021 он прошел собеседование в "Тоттенхэме", который в итоге назначил Нуну Эшпириту Санту.



Сообщается, что Фонсека по-прежнему заинтригован возможностью попробовать себя в Премьер-Лиге, но в данный момент сосредоточен на завершении сезона с "Лиллем", который занимает пятое место в Лиге 1 и рвется в еврокубки.



Если говорить о "Пэлас", то "орлы" находятся в поисках нового главного тренера с увольнения Патрика Виейра. Пришедший на остаток сезона Рой Ходжсон рассматривается как временная фигура.



А "Вест Хэм" не очень доволен сотрудничеством с Дэвидом Мойесом, который был вынужден сражаться за выживание в этом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на огромные инвестиции в состав.