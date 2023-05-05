"Милан" готов купить Лофтус-Чика, но с понижением зарплаты

Полузащитнику "Челси" Рубену Лофтус-Чику придется пойти на понижение зарплаты, чтобы его трансфер в "Милан" стал возможен.

Как сообщает Evening Standard, "Челси" открыт к расставанию с Лофтус-Чиком грядущим летом, хотя сам Рубен готов провести на "Стэмфорд Бридж" заключительный год по своему контракту с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.



Подтолкнуть Лофтус-Чика к уходу из "Челси" может назначение нового главного тренера, которым, как ожидается, станет Маурисио Почеттино.



Серьезный интерес к Лофтус-Чику проявляет полуфиналист Лиги Чемпионов "Милан", однако для "россонери" зарплата 27-летнего англичанина является неподъемной.



И все же "Милан" надеется уговорить Лофтус-Чика пойти по стопам защитника Фикайо Томори, который, сменив "Челси" на итальянский клуб, смог перезагрузить свою карьеру.



Помимо Лофтус-Чика, "Челси" может попрощаться и с рядом других полузащитников грядущим летом, включая Мейсона Маунта и Конора Галлахера. В связи с этим "синие" присматривают усиление для центра поля, проявляя интерес к Мануэлю Угарте из "Спортинга", Деклану Райсу из "Вест Хэма", Маню Коне из менхенгладбахской "Боруссии" и Ромео Лавиа из "Саутгемптона".