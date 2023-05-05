Венгер уверен, что "Арсенал" снова поборется за титул в следующем сезоне
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что в следующем сезоне "канониры" снова будут сражаться за титул Премьер-Лиги.
Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги и менее месяца назад лидировал с восемью очками отрыва от ближайшего преследователя.
Однако серия из четырех матчей без побед, включая поражение 4:1 от своего основного конкурента "Манчестер Сити", лишила "канониров" инициативы в чемпионской гонке.
Недавно экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон предупреждал, что у команды Микеля Артеты уже может не быть шанса на чемпионство лучше, но Венгер верит, что "канониры" не уйдут в тень в следующем сезоне.
"Думаю, на каждой позиции этой команды мы обладаем игроком, который обладает мастерством для завоевания титула".
"Если не в этом году, то, может быть, в следующем, но у нас порядок с мастерством, особенно на атакующих позициях, где очень молодые игроки".
"Мне нравится, как они играют. Они очень мобильны, они принимают умные решения около штрафной площади, они хорошо взаимодействуют друг с другом, так что все ингредиенты присутствуют", — сообщил Венгер Sky Sports.
05.05.2023 11:00
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Последние комментарии:
Почтичемпики
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осимхена и чемп можно не начинать
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То есть старый признал что Арсенал уже в пролёте в этом сезоне
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Конечно, в этом сезоне всё сложилось как нельзя лучше для "Арсенала", точно как у "Лестера" не так давно. Все лидеры в кризисе, бери чемпик просто. Облажались, скорее всего. И всё-таки отличие есть. Оно в том, что "Арсенал" действительно может в следующем сезоне продолжить борьбу. Им надо только осмысленно усилиться. К примеру два полена в центре, Парти и Джака, вполне неплохи для того, чтобы обыгрывать ноттингем форесты, но в топ матчах, типа МанСити, они просто теряются. А таких матчей будет больше в следующем сезоне, учитывая ЛЧ.
Ну, то есть, им нужен Райс, который является игроком другого уровня. Им нужен нападающий другого профиля, чтобы у Артеты было больше тактических вариантов. А то сейчас у них впереди просто куча однотипных негров. Тот же Влахович очень подошёл бы. Ну и добавить конкуренции по позициям, чтобы не играть весь сезон одним составом и зависеть от одного игрока на конкретной позиции. Короче говоря, толковое ТО - и сезон может сложиться для "Арсенала" очень неплохо.
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1 топ ЦЗ, 1 топ ЦП, 1 топ ЦОП и 1 ЛЗ и 1 ЦФ и рил претендент на любой турнир мире.
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