Венгер уверен, что "Арсенал" снова поборется за титул в следующем сезоне

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что в следующем сезоне "канониры" снова будут сражаться за титул Премьер-Лиги.

Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги и менее месяца назад лидировал с восемью очками отрыва от ближайшего преследователя.



Однако серия из четырех матчей без побед, включая поражение 4:1 от своего основного конкурента "Манчестер Сити", лишила "канониров" инициативы в чемпионской гонке.



Недавно экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон предупреждал, что у команды Микеля Артеты уже может не быть шанса на чемпионство лучше, но Венгер верит, что "канониры" не уйдут в тень в следующем сезоне.



"Думаю, на каждой позиции этой команды мы обладаем игроком, который обладает мастерством для завоевания титула".



"Если не в этом году, то, может быть, в следующем, но у нас порядок с мастерством, особенно на атакующих позициях, где очень молодые игроки".



"Мне нравится, как они играют. Они очень мобильны, они принимают умные решения около штрафной площади, они хорошо взаимодействуют друг с другом, так что все ингредиенты присутствуют", — сообщил Венгер Sky Sports.