Венгер уверен, что "Арсенал" снова поборется за титул в следующем сезоне

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что в следующем сезоне "канониры" снова будут сражаться за титул Премьер-Лиги.

Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги и менее месяца назад лидировал с восемью очками отрыва от ближайшего преследователя.

Однако серия из четырех матчей без побед, включая поражение 4:1 от своего основного конкурента "Манчестер Сити", лишила "канониров" инициативы в чемпионской гонке.

Недавно экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон предупреждал, что у команды Микеля Артеты уже может не быть шанса на чемпионство лучше, но Венгер верит, что "канониры" не уйдут в тень в следующем сезоне.

"Думаю, на каждой позиции этой команды мы обладаем игроком, который обладает мастерством для завоевания титула".

"Если не в этом году, то, может быть, в следующем, но у нас порядок с мастерством, особенно на атакующих позициях, где очень молодые игроки".

"Мне нравится, как они играют. Они очень мобильны, они принимают умные решения около штрафной площади, они хорошо взаимодействуют друг с другом, так что все ингредиенты присутствуют", — сообщил Венгер Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2023 11:00

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  1. gameboy 05.05.2023 11:53 # gameboy
    Почтичемпики

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  2. puhovik-vengera 05.05.2023 11:45 # puhovik-vengera
    осимхена и чемп можно не начинать

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  3. muzzle 05.05.2023 11:34 # muzzle
    То есть старый признал что Арсенал уже в пролёте в этом сезоне

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  4. lampard78 05.05.2023 11:12 # lampard78
    Конечно, в этом сезоне всё сложилось как нельзя лучше для "Арсенала", точно как у "Лестера" не так давно. Все лидеры в кризисе, бери чемпик просто. Облажались, скорее всего. И всё-таки отличие есть. Оно в том, что "Арсенал" действительно может в следующем сезоне продолжить борьбу. Им надо только осмысленно усилиться. К примеру два полена в центре, Парти и Джака, вполне неплохи для того, чтобы обыгрывать ноттингем форесты, но в топ матчах, типа МанСити, они просто теряются. А таких матчей будет больше в следующем сезоне, учитывая ЛЧ.
    Ну, то есть, им нужен Райс, который является игроком другого уровня. Им нужен нападающий другого профиля, чтобы у Артеты было больше тактических вариантов. А то сейчас у них впереди просто куча однотипных негров. Тот же Влахович очень подошёл бы. Ну и добавить конкуренции по позициям, чтобы не играть весь сезон одним составом и зависеть от одного игрока на конкретной позиции. Короче говоря, толковое ТО - и сезон может сложиться для "Арсенала" очень неплохо.

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  5. easports 05.05.2023 11:10 # easports
    1 топ ЦЗ, 1 топ ЦП, 1 топ ЦОП и 1 ЛЗ и 1 ЦФ и рил претендент на любой турнир мире.

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