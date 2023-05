Светская хроника за пятницу

Неймар может перейти в "Ньюкасл". "Челси" интересуется Лионелем Месси. "Арсенал" близок к покупке Мартина Субименди. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Владельцы "Ньюкасла" заинтересованы в нападающем ПСЖ Неймаре. (90min)



"Ньюкасл" имеет хорошие шансы на приобретение полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама, оцениваемого в 60 миллионов фунтов. (Football Insider)



"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в приглашении нападающего ПСЖ Лионеля Месси. (Football.London)



"Бавария" отказалась от приобретения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, которого по-прежнему хотят "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал" и ПСЖ. (Daily Mail)



"Фулхэм" установил цену в 50 млн. фунтов за полузащитника Жоау Палинью, который интересен "Ливерпулю" и "Баварии". (Football Insider)



"Ливерпуль" может купить двух-трех полузащитников летом. У "красных" есть и другие цели, помимо Алексиса Макаллистера, Мейсона Маунта и Райана Гравенберха. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" очень близок к покупке опорного полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (AS)



"Челси" может быть вынужден отпустить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга свободным агентом летом. (The Telegraph)



Нападающий Ромелу Лукаку получит второй шанс в "Челси" в следующем сезоне. (La Gazzetta dello Sport)



Полузащитник Калвин Филлипс хочет остаться в "Манчестер Сити" и сражаться за свое будущее в команде Хосепа Гвардиолы. (talkSPORT)



"Астон Вилла" задумывается о приобретении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (The Telegraph)



"Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" хотят вингера "Лестера" Харви Барнса. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" запланировал покупку оцениваемого в 25 млн. фунтов вингера "Ковентри" Виктора Дьекереша. (talkSPORT)



"Вулверхэмптон" может предложить 26.3 млн. фунтов плюс полузащитника Рубена Невеша за полузащитника "Барселоны" Ансу Фати. (Relevo)



34-летний вингер Тео Уолкотт покинет "Саутгемптон" летом. (talkSPORT)



Другое



"Тоттенхэм" рассматривает кандидатуру главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима. (Evening Standard)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении главного тренера "Лилля" Паулу Фонсеки. (The Sun)



"Сити" близок к новому контракту к защитником Рико Льюисом. (90min)



"Юнайтед" был оштрафован на 7,500 фунтов за "провокационное поведение" своей команды U-18. (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне примерил пальто за 400 фунтов. (The Sun)