Хейбьерг был "опустошен" после поражения от "Ливерпуля"

Пьер-Эмиль Хейбьерг Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг признался, что испытал опустошение и стыд после поражения 4:3 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд.

Пропустив три гола в первые 15 минут матча на "Энфилде", "Тоттенхэм" нашел в себе силы отыграться и уже в компенсированное время сделал счет 3:3.

Однако гол Диогу Жоты на четвертой добавленной минуте оставил победу за "Ливерпулем", и Хейбьергу с партнерами оказалось сложно с этим смириться.

"Это было опустошительно, как складывался матч. Я бы даже зашел дальше и сказал, что это было ощущение стыда — мы проигрывали 3:0, совершили великолепный камбэк, а затем уступили на последней секунде".

"Обычно это "Ливерпуль" совершает камбэки на своем стадионе. А на сей раз это сделали мы против них. Однако, повторюсь, нас подвели первые 20 минут", — сообщил Хейбьерг Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Тоттенхэм, Хейбьерг

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2023 09:00

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  1. vals1702 05.05.2023 09:26 # vals1702
    Тирни не смог , хотя старался из всех сил=мр.зь...

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  2. mrsimph 05.05.2023 09:17 # mrsimph
    Лучше бы за матч с Ньюкаслом так переживал

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