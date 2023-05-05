Хейбьерг был "опустошен" после поражения от "Ливерпуля"

Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг признался, что испытал опустошение и стыд после поражения 4:3 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд.

Пропустив три гола в первые 15 минут матча на "Энфилде", "Тоттенхэм" нашел в себе силы отыграться и уже в компенсированное время сделал счет 3:3.



Однако гол Диогу Жоты на четвертой добавленной минуте оставил победу за "Ливерпулем", и Хейбьергу с партнерами оказалось сложно с этим смириться.



"Это было опустошительно, как складывался матч. Я бы даже зашел дальше и сказал, что это было ощущение стыда — мы проигрывали 3:0, совершили великолепный камбэк, а затем уступили на последней секунде".



"Обычно это "Ливерпуль" совершает камбэки на своем стадионе. А на сей раз это сделали мы против них. Однако, повторюсь, нас подвели первые 20 минут", — сообщил Хейбьерг Sky Sports.