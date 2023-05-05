МЮ продвигается в переговорах с Рэшфордом о новом контракте
"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах со своим нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.
В данный момент Рэшфорд приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, и продление сотрудничества с Маркусом является приоритетом для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.
Несмотря на слухи, сватающие Рэшфорда в ПСЖ и "Реал", The Telegraph может подтвердить, что переговоры Маркуса и "Юнайтед" о новой сделке продвигаются в правильном направлении.
Ожидается, что новый контракт сделает 25-летнего Рэшфорда, забившего 29 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед", сообщает The Telegraph.
Помимо продления сотрудничества с Рэшфордом, Тен Хаг хочет пригласить в свою команду чистого форварда, рассматривая на эту роль Харри Кейна из "Тоттенхэма". Эрик считает, что двое нападающих сборной Англии могут стать грозной силой для "Юнайтед" в следующем сезоне.
05.05.2023 08:00
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