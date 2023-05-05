Де Дзерби: "Футбольный бог существует"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби считает победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 доказательством существования футбольного бога.

Благодаря пенальти Алексиса Макаллистера на исходе компенсированного времени "Брайтон" сумел взять реванш у "Юнайтед" за поражение в серии 11-метровых в полуфинале Кубка Англии в прошлом месяце.



По мнению Де Дзерби, "чайки" играли лучше соперника, и судьба вернулся долг его команде.



"Я очень счастлив, очень доволен игрой и результатом".



"Думаю, футбольный бог существует, потому что мы заслуживали победить в полуфинале, уступив по пенальти, а здесь мы победили благодаря пенальти. Думаю, в обоих матчах мы играли лучше, чем "Юнайтед", и предыдущий результат был несправедлив".



"Мы провели великолепный матч, мы доминировали против невероятной команды, великой команды. Думаю, мои игроки заслужили победить", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.