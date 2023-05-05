"Брайтон" взял реванш у МЮ за Кубок Англии благодаря позднему пенальти

Пенальти Алексиса Макаллистера на исходе компенсированного времени позволил "Брайтону" вырвать победу против "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0, тем самым отомстив за поражение в полуфинале Кубка Англии.

В стартовый состав "чаек" вернулись Мойсес Кайседо, Алексис Макаллистер, Каору Митома и Факундо Буонанотте, заменив Йоэла Велтмана, Паскаля Гросса, Дениза Ундава и Солли Марча.



Четыре перестановки произошло и у "красных дьяволов". Вместо Тирелла Маласиа, Марселя Забитцера, Кристиана Эриксена и Джейдона Санчо появились Аарон Ван-Биссака, Фред, Антони и Антони Мартиаль.



Уже на второй минуте Антони имел отличную возможность открыть счет, но, выйдя на ворота по центру, просто не попал в створ.



Хозяева ответили своим убойным моментом спустя пару минут. Совершив перехват, Митома ворвался в чужую штрафную по левому краю, однако удар Каору пришелся в голову Давида Де Хеа. Голкиперу гостей даже потребовалась медицинская помощь после небольшого нокдауна.



Вскоре у Митомы был еще один шанс. Японец пустился в дриблинг внутри штрафной, а затем пробил — рядом с дальним углом ворот.



Стартовый отрезок матча остался за "Брайтоном", однако где-то к середине тайма "Юнайтед" выравнял игру, а периодами даже действовал острее. "Дьяволы" нанесли несколько неточных ударов, а отличиться Маркусу Рэшфорду и Антони Мартиалю помешал голкипер "чаек" Джейсон Стил.



Отдохнув в перерыве, с началом второго тайма хозяева вернули себе инициативу и принялись подвергать соперника огромному давлению.



Гости практически не отвечали своими атаками. Лишь на 68-й минуте Бруну Фернандеш проверил на бдительность заскучавшего Стила. Чуть позже Каземиро пробил выше.



Кроме того, в какой-то момент показалось, что рефери Андре Марринер слегка утратил контроль над игрой. Каземиро раз за разом напрашивался на вторую желтую карточку, Антони сыграл откровенно грубо, едва не схлопотав удаление.



Хорошую возможность вырвать победу для "Брайтона" на последней минуте имел Алексис Макаллистер, однако его дальний удар был отражен Де Хеа.



Уже в компенсированное время Де Хеа отметился еще одним спасением, парировав удар Первиса Эступиньяна. В ходе этой комбинации Люк Шоу сыграл рукой, что зафиксировала система VAR, и Макаллистер хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:0.



"Брайтон" превзошел своего соперника по игре, особенно во втором тайме. "Юнайтед" не мог всерьез претендовать на победу и был близок к тому, чтобы хотя бы не проиграть, но у судьбы оказались другие планы.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче