"Брайтон" взял реванш у МЮ за Кубок Англии благодаря позднему пенальти
Пенальти Алексиса Макаллистера на исходе компенсированного времени позволил "Брайтону" вырвать победу против "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0, тем самым отомстив за поражение в полуфинале Кубка Англии.
В стартовый состав "чаек" вернулись Мойсес Кайседо, Алексис Макаллистер, Каору Митома и Факундо Буонанотте, заменив Йоэла Велтмана, Паскаля Гросса, Дениза Ундава и Солли Марча.
Четыре перестановки произошло и у "красных дьяволов". Вместо Тирелла Маласиа, Марселя Забитцера, Кристиана Эриксена и Джейдона Санчо появились Аарон Ван-Биссака, Фред, Антони и Антони Мартиаль.
Уже на второй минуте Антони имел отличную возможность открыть счет, но, выйдя на ворота по центру, просто не попал в створ.
Хозяева ответили своим убойным моментом спустя пару минут. Совершив перехват, Митома ворвался в чужую штрафную по левому краю, однако удар Каору пришелся в голову Давида Де Хеа. Голкиперу гостей даже потребовалась медицинская помощь после небольшого нокдауна.
Вскоре у Митомы был еще один шанс. Японец пустился в дриблинг внутри штрафной, а затем пробил — рядом с дальним углом ворот.
Стартовый отрезок матча остался за "Брайтоном", однако где-то к середине тайма "Юнайтед" выравнял игру, а периодами даже действовал острее. "Дьяволы" нанесли несколько неточных ударов, а отличиться Маркусу Рэшфорду и Антони Мартиалю помешал голкипер "чаек" Джейсон Стил.
Отдохнув в перерыве, с началом второго тайма хозяева вернули себе инициативу и принялись подвергать соперника огромному давлению.
Гости практически не отвечали своими атаками. Лишь на 68-й минуте Бруну Фернандеш проверил на бдительность заскучавшего Стила. Чуть позже Каземиро пробил выше.
Кроме того, в какой-то момент показалось, что рефери Андре Марринер слегка утратил контроль над игрой. Каземиро раз за разом напрашивался на вторую желтую карточку, Антони сыграл откровенно грубо, едва не схлопотав удаление.
Хорошую возможность вырвать победу для "Брайтона" на последней минуте имел Алексис Макаллистер, однако его дальний удар был отражен Де Хеа.
Уже в компенсированное время Де Хеа отметился еще одним спасением, парировав удар Первиса Эступиньяна. В ходе этой комбинации Люк Шоу сыграл рукой, что зафиксировала система VAR, и Макаллистер хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:0.
"Брайтон" превзошел своего соперника по игре, особенно во втором тайме. "Юнайтед" не мог всерьез претендовать на победу и был близок к тому, чтобы хотя бы не проиграть, но у судьбы оказались другие планы.
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
05.05.2023 00:05
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Последние комментарии:
04.05.2023 23:52
thegodfather
почему я долбоеб?
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топари. Мака уже за ЛФК кладет
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Нехуясе скамье погорело
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7:0 а теперь еще и мимо ЛЧ походу
Ахахахах
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и это еще не удалили ни каземиру ни мелкого прыщавого
брайтон банально сильнее, а де дзерби сильнее как тренер
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У них всё ещё есть качественные игроки на поле. Проиграть шесть матчей подряд неприемлемо. Подумать только, какого успеха добился этот клуб за предыдущие годы — с тех пор, как «Арсенал» в последний раз выигрывал титул, «Челси» завоевал 19 трофеев!
Все в «Челси» привыкли к высоким стандартам, но сейчас они слишком далеки от них», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Вроде и ссикал на чоусе, а в моче ггшки)
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Алисоны, Эдерсоны, Поупы ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Заебись))) самое время орууууууу
Грузия закроет КПП «Казбеги - Верхний Ларс» на месяц для легковых авто.
Закрытие единственного наземного пропускного пункта с РФ связано с ремонтными работами
(ответить)
> 90+9' 1 - 0 Mac Allister A. (Penalty)
оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Бля, ну настоящая чурка))
Рамзан Кадыров пригрозил найти и наказать организаторов атаки на Кремль, но не сегодня и не завтра, а когда-нибудь потом.
«Пока рано».
(ответить)
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Класика, русачков на всех фронтах клычат
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Макалистер > вся пз муму
(ответить)
Пидорастерка анализирует ))
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Брайтон имхо наверно самая темповая команда в лиге
Как их шпоры выиграли остается загадкой
(ответить)
МакАллистер стал легендой Ливера еще до перехода туда.
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Муму на изи разбазарит 6 очков и отдаст 4е место ёбырям сосися
(ответить)
Ошалеть 34 тур уже играют
Я думал, 27-28
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много лестных слов было о тен хааге по ходу сезона и они заслуженные. Но глобально мю как команда не вырос принципиально. Будь прошлогодний Челси и ЛФК, МЮ закончил бы на 5-6 месте. Игра средняя. Но они стали сильнее в оборонительной игре, в сдерживании, более монолитны. Но вцелом какого-то принципиального скачка вперед при Хааге нету. Я не был бы уверен что с этим тренером МЮ будет успешен, но фундамент норм закладывает, ИМХО. Может с покупкой ЦН и игра в атаке пойдет получше, на одном решфорде не уедешь далеко...там мож и руки у пенальдыша развяжутся, когда будет на кого впереди играть кроме реша.
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Брайтон молодцы. Красивый город, кстати.
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пенальти в концовке, в ворота МЮ поставили, куда АПЛ катится...
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