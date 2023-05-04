Хаби Алонсо остудил слухи насчет "Тоттенхэма"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо остудил слухи насчет своего перехода в "Тоттенхэм".

На текущей неделе появилась информация, что "Тоттенхэм" задумывается о приглашении Алонсо, который в качестве игрока провел пять сезонов за "Ливерпуль".

Однако 41-летний испанец, которого ранее сватали в "Вест Хэм", только в октябре возглавил "Байер" о о смене клуба не помышляет, особенно когда на носу полуфинал Лиги Европы.

"Я в футболе уже много лет. Слухи — это нормально, но мы все еще должны многого достичь".

"Поэтому мысленно я на 100 процентов здесь на эти заключительные месяцы сезона. А также мысленно я на 100 процентов здесь на следующий сезон", — цитирует Алонсо Daily Mirror.


Метки Алонсо, Байер, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2023 23:00

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