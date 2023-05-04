Рис Нелсон отказался от нового контракта с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Рис Нелсон отклонил первое предложение своего клуба о новом контракте.

Информация о том, что "Арсенал" предложил Нелсону продлить свой истекающий в конце сезона контракт, появилась еще в апреле.



Как сейчас сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, на это предложение Рис ответил отказом, но при этом стороны продолжают переговоры.



Окончательное решение насчет своего будущего в "Арсенале", в системе которого он находится с девяти лет, Нелсон примет после финиша сезона.



Нелсон сыграл лишь 526 минут за "Арсенал" в этом сезоне, и это является главной причиной, почему Рис помышляет об уходе из родного клуба.



Нелсон осведомлен, что к нему существует большой интерес различных клубов, в том числе из-за пределов Премьер-Лиги. Ранее 23-летнего англичанина сватали в "Брайтон", "Астон Виллу", "Фулхэм", "Вест Хэм" и "Милан".