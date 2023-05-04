Рис Нелсон отказался от нового контракта с "Арсеналом"
Вингер "Арсенала" Рис Нелсон отклонил первое предложение своего клуба о новом контракте.
Информация о том, что "Арсенал" предложил Нелсону продлить свой истекающий в конце сезона контракт, появилась еще в апреле.
Как сейчас сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, на это предложение Рис ответил отказом, но при этом стороны продолжают переговоры.
Окончательное решение насчет своего будущего в "Арсенале", в системе которого он находится с девяти лет, Нелсон примет после финиша сезона.
Нелсон сыграл лишь 526 минут за "Арсенал" в этом сезоне, и это является главной причиной, почему Рис помышляет об уходе из родного клуба.
Нелсон осведомлен, что к нему существует большой интерес различных клубов, в том числе из-за пределов Премьер-Лиги. Ранее 23-летнего англичанина сватали в "Брайтон", "Астон Виллу", "Фулхэм", "Вест Хэм" и "Милан".
04.05.2023 22:00
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