Тен Хаг отметил важность Лиги Чемпионов для МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил важность попадания в Лигу Чемпионов для своего клуба.

Последний раз "Юнайтед" продвигался далее 1/4 финала Лиги Чемпионов еще в 2011 году, а в этом сезоне был вынужден довольствоваться выступлением в Лиге Европы, прошлую кампанию Премьер-Лиги завершив только на шестом месте.



Однако Тен Хаг решительно настроен вернуть "Юнайтед" в Лигу Чемпионов. Эрик считает, что это поможет клубу с перестройкой и привлечением более классных игроков.



"Все большие игроки хотят играть в Лиге Чемпионов. "Манчестер Юнайтед" — большой клуб. За тот период, что я здесь нахожусь, я заметил, что каждый хочет играть за "Манчестер Юнайтед".



"Сейчас, когда похоже на то, что мы попадаем в Лигу Чемпионов, интерес к нашему клубу еще выше — они знают, что мы будем в Лиге Чемпионов и на высоком уровне выступаем в Премьер-Лиге. Так что квалифицироваться в Лигу Чемпионов — это важно".



"В Лиге Чемпионов ты противостоишь лучшим командам со всей Европы, лучшим тренерам, играешь на лучших стадионах".



"Что касается игроков, то они противостоят лучшим игрокам, а также у тебя как у команды лучше расписание, что тоже важно. Участвовать в Лиге Чемпионов — это очень важно для перестройки этого клуба".



"Игроки знают, что хотят играть в Лиге Чемпионов, хотят быть на вершине Премьер-Лиге. Мы сражаемся за каждую позицию, мы сражаемся за каждый метр, мы сражаемся в каждой дуэли, потому что в этом и есть смысл футбола топ-уровня", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.