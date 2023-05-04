"Баия" пополнила портфолио City Football Group

Бразильская "Баия" пополнила портфолио дочерних клубов "Манчестер Сити".

Выступающая в высшем дивизионе своей страны "Баия" становится уже 13-м клубом, принадлежащим полностью или частично City Football Group.



Как сообщает The Athletic, владельцы "Сити" заплатили 158 миллионов фунтов за 90 процентов акций "Баия".



Определяемая посредством голосования администрация "Баия" сохранит оставшиеся 10 процентов акций, а также права на элементы наследия вроде эмблемы и клубных цветов.



Стоит отметить, что это вторая самая крупная покупка City Football Group — после, конечно, клуба с "Этихад".



