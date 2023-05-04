"Арсенал" и "Вилла" хотят Феррана Торреса

"Арсенал" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к вингеру "Барселоны" Феррану Торресу.

Ранее в своей карьере 23-летний Торрес отыграл полтора сезона за "Манчестер Сити", откуда он отправился в "Барселону" в январе 2022.



В этом сезоне Ферран регулярно выходит на футбольное поле, но из-за финансовых проблем "Барселоны" и желания каталонцев вернуть Лионеля Месси может быть продан грядущим летом, сообщает talkSPORT.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прекрасно знает Торреса по совместной работе в "Сити", где он ассистировал Хосепу Гвардиоле.



Козырем же "Виллы" в борьбе за Торреса может стать едва покинувший "Барселону" директор Матеу Алемани, который близок к переходу в бирмингемский клуб.