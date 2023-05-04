"Арсенал" и "Вилла" хотят Феррана Торреса

Ферран Торрес "Арсенал" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к вингеру "Барселоны" Феррану Торресу.

Ранее в своей карьере 23-летний Торрес отыграл полтора сезона за "Манчестер Сити", откуда он отправился в "Барселону" в январе 2022.

В этом сезоне Ферран регулярно выходит на футбольное поле, но из-за финансовых проблем "Барселоны" и желания каталонцев вернуть Лионеля Месси может быть продан грядущим летом, сообщает talkSPORT.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прекрасно знает Торреса по совместной работе в "Сити", где он ассистировал Хосепу Гвардиоле.

Козырем же "Виллы" в борьбе за Торреса может стать едва покинувший "Барселону" директор Матеу Алемани, который близок к переходу в бирмингемский клуб.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Барселона, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2023 18:00

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  1. true-manc 04.05.2023 18:15 # true-manc
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  2. chelsea88 04.05.2023 18:11 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл вроде помойки для топ клубов.
    Все туда свои отходы сливают, а гейгуннеришки радуются этому.

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