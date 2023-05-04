"Арсенал" и "Вилла" хотят Феррана Торреса
"Арсенал" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к вингеру "Барселоны" Феррану Торресу.
Ранее в своей карьере 23-летний Торрес отыграл полтора сезона за "Манчестер Сити", откуда он отправился в "Барселону" в январе 2022.
В этом сезоне Ферран регулярно выходит на футбольное поле, но из-за финансовых проблем "Барселоны" и желания каталонцев вернуть Лионеля Месси может быть продан грядущим летом, сообщает talkSPORT.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прекрасно знает Торреса по совместной работе в "Сити", где он ассистировал Хосепу Гвардиоле.
Козырем же "Виллы" в борьбе за Торреса может стать едва покинувший "Барселону" директор Матеу Алемани, который близок к переходу в бирмингемский клуб.
04.05.2023 18:00
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Никчёмный гейклуб аснл вроде помойки для топ клубов.
Все туда свои отходы сливают, а гейгуннеришки радуются этому.
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