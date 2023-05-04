Митома хочет взять реванш у "Юнайтед"

Вингер "Брайтона" Каору Митома заявил, что его команда хочет взять реванш у "Манчестер Юнайтед" за поражение в полуфинале Кубка Англии.

В прошлом месяце "Брайтон" только в серии послематчевых пенальти капитулировал перед "Юнайтед" на "Уэмбли", однако в четверг вечером у "чаек" будет шанс отомстить.



Дело в том, что "Брайтон" ждет "Юнайтед" в гости в рамках Премьер-Лиги, и Митома решительно настроен сблизиться с "красными дьяволами", которые сейчас опережают "чаек" на 11 очков, но провели на матч больше.



"Тот результат расстроил, разочаровал, но мы уже переключились на лигу".



"Нам очень важно выиграть этот матч, потому что они являются нашим прямым конкурентом в таблице лиги. Это будет действительно большой матч для обеих команд".



"Их команда всегда сражается за титул, а класс каждого отдельного игрока — это нечто, что выделяет их на фоне остальных команд".



"Но если мы используем свои сильные качества, у нас будут шансы на победу".



"Прямо сейчас команде важно завершить сезон как можно выше в таблице, стремясь попасть в Лигу Чемпионов или Лигу Европы".



"Думаю, если мы сможем достичь более высокого уровня, играя в этом стиле, тогда мы сможем обрадовать своих фанатов еще больше. Я хочу, чтобы они были счастливы, и для этого мы хотим войти в историю", — цитирует Митому The Independent.