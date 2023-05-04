Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 4 мая, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Если "Брайтон" избежит поражения, то обновит клубный рекорд по количеству очков за сезон в высшем дивизионе — 52 в 1981/92, когда кампания состояла из 42 матчей. "Чайки" выиграли семь из девяти последних поединков во всех соревнованиях.
В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" набрал только одно очко в семи выездных матчах против команд, которые сейчас располагаются в топ-9, суммарно пропустив 27 голов. В 10 последних поединках чемпионата "красные дьяволы" семь раз сохранили свои ворота на замке.
"Брайтон" может одержать свою третью подряд победу над "Юнайтед" в чемпионате, чего прежде еще не случалось. "Дьяволы" потерпели три поражения в пяти выездах к "чайкам" в рамках Премьер-Лиги.
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби приболел и может пропустит этот матч. Йоэл Велтман и Эван Фергюсон под вопросом.
Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо возобновил тренировки после травмы, но играть еще не готов. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Скотт Мактоминей и Донни Ван де Бек остаются в лазарете.
04.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
где это е6аное животное прячется?)))
27.02.2022 00:30 #
m-ballack
У украинской армии нет ресурсов на контрнаступление, весь потенциал уничтожен был ещё в первый обстрел по точкам. Там с городами играются только из-за ширмы освободителей, все основные столкновения проепаны, ВМФ уничтожен, от ВВС осталось полтора фоннада сити. У Киева сейчас одна тактика - прятаться за мирняком в городе и ждать, пока мировая общественность продавит Пу. Но Пу eбaнутый, он скорее отдаст приказ бить по настоящему по городам и сровняет все с землёй, чем отступит. Хз, чего хохлы радуются удерживанию Киева, тут плакать надо.
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27.02.2022 00:31 #
skydreams
ну так ситуация патовая. всё верно что ты написал. но это не победа даже на 50% без уличных боёв. а уличные бои - "гг мы проебали" при любом исходе
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27.02.2022 00:34 #
m-ballack
Хз, над уже к ядерной переходить и закончить с этим человечеством. Оно не прошло проверку на цивилизацию.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/91646/?c=1
(ответить)
Янга уже нет в МЮ, но чайки должны передать привет тен хагу
(ответить)
Лемразь всё же начала оправдываться, не выдержал и сломался, интернет-воин. Вот что контрнаступление с русскими пидорасами делает.
(ответить)
Блеее, а где все пидорусы? Оставили трёх калек отдуваться)
(ответить)
совсем буки не верят в манков, дожили
ладно там чорли какое-то, понятно, чисто середняк в руках идиота, но скамцо-то
(ответить)
Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной России будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулем неудобно.
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кстати, товарищи, не стоит забывать, что хохлы и их подсосники (бичи обоссаные) пеняя на вас, мол че не на фронте очень сильно искажают реальность. А она такова.
на 90 дней продлена всеобщая мобилизация вна украине.
вторая волна мобилизации в России не объявлена
Отсюда хочется задать резонный вопрос хрюкалам обоссаным, вы че там от всеобзей мобилизации то убежали? неньку ебуть медленно на истощение, а вы по тырнетам)
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- челочка, че не на фронте? Ссыкотно? Лол))
- нит, шлем на рога не налезает(((
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Ну четам? Все бичи обоссаные перееблись потому факту, что дроны долетели до Кремля? Наверно почувствовали сопричастность, типа они запускали их сами, а не как обычно бичевали по тырнетам?
Стопроц кто-то из них вопрошал у местных по типа где ответка?
Вот что делает медийное событие со сраками маргинальных нигилистов, которым хоть какая, но победа) В МСК правда даже свет не тух и веерных отключений не было, но это такое, главное ведь долетел, лол) Типа дроны и придумывались не для таких целей, типа не дронами мимо пэтриотов Йемен фигачил нефтехранилища саудитов)
Ссыте в хрюкала этим ебанатам на хохлах и их подсосникам товарищи)
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по потерянным брайтон выще пуля, вот кто опасен на самом деле, нужна стопроц победка муму
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Ночью 4 мая во время воздушной тревоги в районе украинского военного завода «Арсенал» в Киеве прозвучал мощный взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Один из них заявил, что взрыв произошел после двух часов пополуночи.
«Один взрыв был очень сильный, который слышали по всему городу, окна дрожали, сигнализация ревела. Прилет был, предварительно, по "Арсеналу", завод очень много территории занимает», — сказал он.
Другой очевидец отметил, что взрыв слышали по всему городу, а его мощность трудно представить.
Была територия завода, а теперь воронка...
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Помогите найти Чорли в таблице
Их нет даже на привычном 10 месте, куда их вообще дели
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клёппа надрывает очко чтобы попасть в лч, ору
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