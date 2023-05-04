Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 4 мая, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Если "Брайтон" избежит поражения, то обновит клубный рекорд по количеству очков за сезон в высшем дивизионе — 52 в 1981/92, когда кампания состояла из 42 матчей. "Чайки" выиграли семь из девяти последних поединков во всех соревнованиях.



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" набрал только одно очко в семи выездных матчах против команд, которые сейчас располагаются в топ-9, суммарно пропустив 27 голов. В 10 последних поединках чемпионата "красные дьяволы" семь раз сохранили свои ворота на замке.



"Брайтон" может одержать свою третью подряд победу над "Юнайтед" в чемпионате, чего прежде еще не случалось. "Дьяволы" потерпели три поражения в пяти выездах к "чайкам" в рамках Премьер-Лиги.



Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби приболел и может пропустит этот матч. Йоэл Велтман и Эван Фергюсон под вопросом.



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо возобновил тренировки после травмы, но играть еще не готов. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Скотт Мактоминей и Донни Ван де Бек остаются в лазарете.