Холанд променял бы свои голы на требл

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что променял бы все свои голы на требл в этом сезоне.

Накануне 22-летний Холанд установил рекорд по количеству голов за один сезон Премьер-Лиги — 35. А с учетом всех соревнований Эрлинг отличился уже 51 раз.



Несмотря на столь впечатляющую результативность, Холанд по-прежнему ставит командные достижения выше и согласился бы променять свои голы на титул Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и Кубок Англии.



"Да".



"Каждый знает, что это возможно, но сейчас мы не можем думать о финале Кубка Англии, ведь уже через три дня нам играть против "Лидса". Если ты будешь думать об этом, значит у тебя нет порядка в голове", — цитирует Холанда Sky Sports.