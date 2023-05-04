Пети считает, что "Арсенал" ошибся с покупкой Фабиу Виейра

Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что "канониры" ошиблись с покупкой полузащитника Фабиу Виейра.

Прошлым летом "Арсенал" приобрел Виейра у "Спортинга" за 34 миллиона фунтов. С тех пор 22-летний португалец отметился только тремя появлениями в стартовом составе команды Микеля Артеты в рамках Премьер-Лиги.



По мнению Пети, Виейра провалил свой дебютный английский сезон и едва ли вообще сможет заиграть в Премьер-Лиге.



"Думаю, пока что Фабиу Виейра не показал, что он соответствует правильному уровню, чтобы играть за "Арсенал". Когда его купили, я подумал: "Это парень выглядит очень легковесным для Премьер-Лиги". Я не думаю, что он готов для Премьер-Лиги физически и ментально".



"Он очень хорошо обращается с мячом и может идеально подойди для лиги вроде испанской, где больше техники, где ниже требования к физической готовности и где играют не так быстро, как в Англии, но я думаю, пока что он не показал, что может исполнять важную роль в Премьер-Лиге".



"Также можно сказать, что он не получает регулярной игровой практики. Его нельзя сравнивать с Эмилем Смит-Роу, которого я считаю будущим "Арсенала", они разные. При всем уважении, но я думаю, покупка Виейра, наверное, была ошибкой", — цитирует Пети Daily Mirror.