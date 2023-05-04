Эллардайс возмущен, что не смог сделать Сэмм Ли своей правой рукой
Главный тренер "Лидса" Сэм Эллардайс возмутился с тем, что не смог взять себе в ассистенты Сэмми Ли.
В среду Эллардайс был официально представлен в качестве главного тренера "Лидса", заменив в этой роли Хави Грасию на четыре заключительных матча сезона Премьер-Лиги.
Ассистировать Эллардайсу на "Элланд Роуд" будут Карл Робинсон и Робби Кин, а вот Ли правой рукой Большого Сэма стать не может.
Дело в том, что Ли сейчас проходит в качестве члена суда присяжных, и от этого долга ради работы в "Лидсе" государство отказалось его освободить.
"Судья оставил Сэмми безработным, отказавшись отпустить его. Это действительно очень плохое решение. Жаль, потому что малыш любит быть со мной, а я люблю быть с ним", — цитирует Эллардайса BBC.
04.05.2023 11:00
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Биг Сэма не хватало АПЛ
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Он уже отжигает )))
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Сэмм Л. Джексона?
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