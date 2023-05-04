Светская хроника за четверг

Светская хроника Ваут Вегхорст хочет остаться в "Манчестер Юнайтед". "Челси" договаривается с Ромео Лавиа. "Рома" назначила цену за Тэмми Абрахэма. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Шейх Джассим передумал приглашать нападающего ПСЖ Неймара в "Манчестер Юнайтед" в случае приобретения клуба с "Олд Траффорд". (Bild)

Нападающий Ваут Вегхорст хочет остаться в "Юнайтед" после окончания своей аренды, но "красные дьяволы" пока не начинали переговоры о выкупе 30-летнего голландца у "Бернли". (The Telegraph)

"Челси" договаривается с полузащитником "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Football Insider)

В шорт-листе "Арсенала" на лето значатся Деклан Райс из "Вест Хэма", Уилфрид Заха с Марком Гехи из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)

"Арсенал" готов возобновить интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету. (Football Insider)

"Марсель" собирается пригласить Заху в случае своего попадания в Лигу Чемпионов. (Foot Mercato)

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн является целью для "Реала" на летом. (Diario AS)

"Рома" установила цену в 35-40 миллионов фунтов за нападающего Тэмми Абрахэма, которого хотят "Юнайтед", "Тоттенхэм" и ПСЖ. (Calciomercato)

"Ньюкасл" заинтересован в вингбеке "Интера" Дензеле Думфрисе. (La Gazzetta dello Sport)

"Вулверхэмптон" готов попрощаться с нападающими Раулем Хименесом и Диего Костой грядущим летом. (Football Insider)

Другое

"Юнайтед" открыл близ "Олд Траффорд" статую в честь легендарного Джимми Мерфи, бывшего ассистента главного тренера. (The Independent)

Полиция арестовала 21-летнего мужчину, который посветил лазерной указкой в лицо вингера "Челси" Михаила Мудрика во время матча против "Арсенала". (BBC)

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему потребуется шесть недель на восстановление после того, как он надорвал заднюю поверхность бедра против "Тоттенхэма". (David Ockop)


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Автор mihajlo   

Дата 04.05.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1705

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  1. bangladesh 04.05.2023 11:41 # bangladesh
    встань мииииид! ты конченый?встань и стой со мной блять, фишман, ты хуяришь по двадцать ммов в день, нахуя?для чего? объяснишь мне? ты ебаный крип, крипочек. нет смысла играть в доту по двадцать игр в день, если ты долбаёб.... нет смысла.....понимаешь?.... капец я в аухе, встань мид и стой со мной, пусть тебя убивают блять. я не могу к крипам подойти... нахуй ты нужен снизу.... я в ахуе с таких челов блять. чел сидит блять играет в доту блять... пол жизни своей.... просто крип ебанийший

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  2. bembo 04.05.2023 11:39 # bembo
    Че тут янка уже второй день свою мамку пиарит?

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  3. narcot 04.05.2023 10:52 # narcot
    Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы Об этом сообщает "Рамблер".


    Даже не суйтесь: Небо Москвы укреплено новейшими образцами российской техники

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  4. ian 04.05.2023 10:10 # ian
    https://ibb.co/C9mgHP2
    Вот же она легенда !

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