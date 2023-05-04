Клопп рассказал, что Алиссон едва не расплакался после победы над "Фулхэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что его голкипер Алиссон едва не заплакал после победы 1:0 над "Фулхэмом".

В среду вечером "Ливерпуль" оформил свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, добыв очередные три очка благодаря реализованному в первом тайме пенальти Мохамеда Салаха.



При этом "Ливерпуль" сохранил свои ворота на замке впервые за более чем месяц, пропустив семь голов в четырех предыдущих победных матчах, и именно это растрогало первого номера "красных".



"Алиссон был близок к тому, чтобы расплакаться из-за "клин-шита".



"Это довольно редко случается с нами в этом сезоне. Так что это очень приятно, особенно для него", — цитирует Клоппа Evening Standard.