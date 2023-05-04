Эллардайс: "Я так же хорош, как Гвардиола, Клопп или Артета"

Главный тренер "Лидса" Сэм Эллардайс заявил, что он ни в чем не уступает Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити", Юргену Клоппу из "Ливерпуля" или Микелю Артете из "Арсенала".

В среду "Лидс" подтвердил назначение Эллардайса на четыре заключительных матча этого сезона Премьер-Лиги. Большой Сэм приходит с одной ясной целью — спасти клуб от вылета.



Эллардайс понимает, что некоторые люди считают его стиль футбола "устаревшим", однако у самого Сэма полный порядок с самомнением.



"Слишком много людей думает, что я стар, устарел, и это далеко от правды".



"Возможно, мне и 68, но в футбольном отношении никто меня не превосходит. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета".



"Я умею все. Они делают то, что делают они, я делаю то, что делаю я. В плане знаний и глубины знаний я в одном ряду с ними. Я не говорю, что я лучше их, но я определенно так же хорош, как и они".



"Я получил много сообщений от знакомых мне людей, которые меня поздравляли. Некоторые другие сказали, что я спятил".



"Но я так сильно наслаждаюсь футболом, и попытаться сохранить этот клуб в Премьер-Лиге — это большая ответственность и большой вызов. Однако из-за того, чем является "Лидс", я готов на это пойти", — цитирует Эллардайса The Independent.



Добавим, подтвердить свои слова Эллардайс сможет уже в ближайшую субботу, когда "Лидс" совершит выезд к "Сити" Гвардиолы.