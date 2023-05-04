Гвардиола похвалил "особенного" Холанда после рекорда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищением рекордом нападающего Эрлинга Холанда по количеству голов за сезон Премьер-Лиги.

В среду вечером "Сити" разгромил "Вест Хэм" со счетом 3:0, а Холанд забил свой 51-й гол в этом сезоне с учетом всех соревнований. 35 из них приходятся на Премьер-Лигу, что является новым рекордом.



После матча "горожане" даже устроили коридор почета для Холанда, и это не было импровизацией — команда заранее готовилась к тому, что Эрлинг установит это достижение.



"Конечно, мы думали об этом. Когда в футболе представляется особенный случай, мы должны показать, насколько он особенный. Сегодня это касалось Эрлинга. Это нечто особенное — забить больше таких нападающих топ-уровня, как Алан Ширер и Энди Коул".



"Конечно, этот рекорд будет покорен рано или поздно. Возможно, им самим в будущем. Возможно, другими, но им придется забить много голов, потому что Эрлинг забил много".



"Помню, когда мы проиграли "Ливерпулю" в матче за Суперкубок Англии, люди говорили: "Он не адаптируется к Премьер-Лиге". Порой журналисты заранее дают невероятные комментарии, хотя даже мы сами не знаем, что произойдет".



"Однако мы сразу же увидели, что он может забивать голы, если ты доставляешь до него мяч. Он может забивать из различных ситуаций, за исключением штрафных — возможно, это добавится в будущем. Этот парень способен на многие, многие вещи. Поэтому он и забивает много голов".



"Сегодня был хороший пример, потому что в первом тайме он не так много участвовал в игре — оборонительная структура "Вест Хэма" была исключительной. У нас не получалось в первом тайме, но он не становился отчаянным, не суетился и не нервничал. Он был спокоен".



"Это невероятно, сколько голов он уже забил. Вся команда довольна этим, потому что он уникальная личность. Он такой особенный".



"Он заслужил коридор почета, потому что это невероятное достижение. Может быть, однажды ему удастся побить свой собственный рекорд".



"Ты не сможешь многого достичь без хорошего нападающего. Этот клуб обладал легендой в лице Серхио Агуэро. У нас был Габриэля Жезус, который был невероятно хорош. Теперь у нас есть Эрлинг".



"Меня здесь не было, когда мы обладали Джеко при Пеллегрини. При Манчини у нас был Балотелли. Это нападающие топ-уровня".



"Для достижений нужна поддержка клуба. Без нее это невозможно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.